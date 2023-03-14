非洲旱災引爆饑荒 基改食物填飽肚？

氣候災害引爆非洲糧食危機，基改作物議題重新浮上檯面！非洲東北部近期遭逢40年來最嚴重的旱災，導致4800萬人處於糧食不安全的狀況，甚至有數百萬人離鄉尋找食物與水源。對此，能夠抗蟲、單位產量高的基改作物再度獲得討論，支持者盼能大量引入基改作物，解決饑荒危機；反對者擔心基改食物對健康影響不明，還會破壞生物多樣性。

40年來最嚴重旱災

《法新社》報導，位於「非洲之角」區域的衣索比亞、肯亞與索馬利亞等國面臨40年以來最嚴重的旱災，造成將近4800萬人處於「嚴重糧食不安全」的狀態。根據美國氣候危害中心資料，非洲雨量2016年以來常常低於平均值，加上2019年爆發長達兩年的蝗災，加劇饑荒危機。

世界衛生組織負責非洲之角饑荒危機的成員阿柏契說，除了糧食嚴重缺乏、兒童營養嚴重不足的狀況之外，當地霍亂、瘧疾與登革熱等疾病頻傳，疫情嚴重程度，恐怕連大國的公衛系統都難以應對。

她說，非洲之角是最容易受到氣候變遷影響的地區之一，且隨著氣候災害日益頻繁，許多民眾賴以維生的牲畜都已經死亡，數百萬人被迫離開家鄉去別處尋找食物與水源。阿柏契呼籲，需要大量資源來避免遏止該地區的疾病與飢荒的狀況，盼2023年前能有1.78億美金的挹注。

基改食物救饑荒？

《連線》報導，非洲面對嚴峻的旱災與饑荒危機，基改作物的議題重新浮上檯面。目前各國政府面對基改食品的態度不一，如美國、加拿大或印度都廣泛種植基改作物；但在歐洲與東非仍嚴令禁止。

肯亞政府分別於2019、2022年放寬基改棉花和玉米，有助於維持國家的糧食供應。但反對團體擔憂，基改作物一旦開放，就沒有農夫會種植當地作物，更會破壞生物多樣性，並向法院提起訴訟，要求政府撤回開發基改作物的成命。其它反對意見包括，對人體健康影響不明，或與野生物種混合恐產生交互影響。

支持基改作物的人士強調，基改作物有抗蟲、單位產量高等優點，目前任何能增加肯亞糧食產量的措施都是好事，因為該國玉米產量在過去30年來幾乎沒有增加，但現今又遇上氣候變遷的危害，保障足夠糧食是目前的首要任務。

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