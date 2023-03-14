快訊

借循環杯送咖啡15日開跑 摩斯、小7限量7,000杯送完為止

「料理的鐵人」名廚陳建一病逝 享壽67歲

南韓總統尹錫悅本周訪日 五大財閥領袖隨行

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓總統尹錫悅本周將訪問日本，三星電子執行董事長李在鎔等五大財閥領袖也將隨行。路透
南韓總統尹錫悅本周將訪問日本，三星電子執行董事長李在鎔等五大財閥領袖也將隨行。路透

南韓媒體報導，南韓總統尹錫悅本周將訪問日本，鞏固雙方關係，南韓三星電子執行董事長李在鎔等五大財閥領袖也將隨行。

韓聯社、BusinessKorea及韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，尹錫悅將在16、17日出訪東京，與日本首相岸田文雄舉行峰會，內閣也正在擬定強化雙方關係的計畫，形容東京當局是「能在經濟、安全、科學、科技、文化及氣候變遷等領域討論與合作的鄰國」。

尹錫悅可能會在17日參加產業團體韓國全國經濟人聯合會（FKI）與日本經濟團體連合會（經團連）舉行的會議，這兩個產業團體據傳打算宣布「未來青年基金」的細節，將資助兩國學生獎學金，推動兩國年輕人交流，作為二戰時期強徵工爭議的解決方案之一。

尹錫悅也將和與日本大學生座談，說明這檔基金的細節。

此外，韓國全國經濟人聯合會與日本經團連也將討論深度合作事宜，李在鎔、SK集團董事長崔泰源、現代汽車集團執行副董事長鄭義宣、樂金集團董事長具光謨都可能與會。

日本經濟 尹錫悅

延伸閱讀

北韓密集射彈 美智庫：恐在韓日峰會更大規模挑釁

經典賽／扯！韓媒爆KBO說服大聯盟讓日韓同組：台灣不是我們對手

南韓軍方：北韓向日本海方向發射彈道飛彈

經典賽／南韓最後一戰狂贏20分 大陸4連敗被攻下50分

相關新聞

時隔3年 中國大陸恢復外國人入境簽證審發

中國官方宣布，15日起，駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴中國簽證。因COVID-19疫情之故，中方在2020年3月28日...

澳英美聯手打造SSN Aukus核動力潛艦 澳洲總花費可達3680億美元

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）13日共同宣布，澳洲將採購3艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，並運用美英技術、以英國核動力...

美國政府來救火？矽谷銀行一夕爆掉後的連鎖效應

「SVB的倒閉，會帶來下一場金融風暴嗎？」美國矽谷銀行（SVB）3月10日爆發擠兌後倒閉、目前由聯邦存款保險公司（FDIC）接管；鑒於SVB的絕大多數客戶是矽谷科技業、新創或是創投公司，總資產約2,090億美元，SVB倒閉隨即引發美國投資人與媒體、政府擔憂是否引發後續一系列金融風暴；SVB倒閉是美國史上第二大的銀行倒閉事件——前次是在2008年金融海嘯中倒閉的華盛頓互惠銀行，由於擔憂SVB倒閉牽動更多金融機構陷入危機，是故美國財政部、聯準會（Fed）和FDIC快速出手，承諾存戶能夠取回全部存款，務求平定金融市場恐慌，以避免連鎖效應影響擴大乃至失控。

釋放「頭巾革命」示威群眾 伊朗司法部長：已特赦2.2萬人

伊朗自從爆發「頭巾革命」後逮捕多名示威民眾，不過伊朗司法部長13日表示當局已赦免2.2萬名參加反政府抗議活動的人。

北韓密集射彈 美智庫：恐在韓日峰會更大規模挑釁

北韓近日密集試射飛彈，被認為是對南韓與美國聯合軍演的反擊；美國智庫最新報告指出，南韓總統尹錫悅16至17日訪日期間，北韓...

美陸軍援助土耳其震災 救援物資上寫著「中文字」

近日，美軍發布救援土耳其震災的宣傳圖片中，讓人發現救災物資竟是來自中國，引起網民嘲諷，還有中國網民調侃道：「震驚，美軍通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦