南韓總統尹錫悅本周訪日 五大財閥領袖隨行

南韓媒體報導，南韓總統尹錫悅本周將訪問日本，鞏固雙方關係，南韓三星電子執行董事長李在鎔等五大財閥領袖也將隨行。

韓聯社、BusinessKorea及韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，尹錫悅將在16、17日出訪東京，與日本首相岸田文雄舉行峰會，內閣也正在擬定強化雙方關係的計畫，形容東京當局是「能在經濟、安全、科學、科技、文化及氣候變遷等領域討論與合作的鄰國」。

尹錫悅可能會在17日參加產業團體韓國全國經濟人聯合會（FKI）與日本經濟團體連合會（經團連）舉行的會議，這兩個產業團體據傳打算宣布「未來青年基金」的細節，將資助兩國學生獎學金，推動兩國年輕人交流，作為二戰時期強徵工爭議的解決方案之一。

尹錫悅也將和與日本大學生座談，說明這檔基金的細節。

此外，韓國全國經濟人聯合會與日本經團連也將討論深度合作事宜，李在鎔、SK集團董事長崔泰源、現代汽車集團執行副董事長鄭義宣、樂金集團董事長具光謨都可能與會。