研究：歐洲武器進口激增 中國武器出口份額下降

整個世界的武器裝備采購正在減少之時，歐洲卻在反其道而行之，且軍備采購量出現急劇增長--這是斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新一份報告的主要結論。這家瑞典研究機構以四年作為一個周期來檢視和比較全球武器貿易的發展變化。

該研究所的研究員魏澤曼（Pieter Wezeman）在接受德國之聲采訪時指出，這份最新報告所體現出來的兩個最重要趨勢，"一是歐洲國家武器交易量明顯增加，二是美國作為全球武器供應國的地位得到明顯提升"。

這份報告所調查的時間段是2018到2022年，與前一個四年（2013-2017年）相比，全球武器貿易總量減少了5%。而相比之下，歐洲國家的武器進口--絕大多數是從美國購買--則猛增了47%，其中歐洲的北約成員國武器進口量的增幅甚至高達65%。背後原因其實並不令人意外，那就是烏克蘭戰爭。

烏克蘭成為全球第三大武器進口國

在過去，烏克蘭作為武器接收國的角色可以說是無足輕重的。也有一部分原因是這個前蘇聯加盟共和國本身也有制造武器的能力，並且還有很多來自蘇聯時代的武器庫存，所以進口需求很小。從2018到2022這四年期間，從武器進口總量上看烏克蘭在世界排名第14，但是如果只看2022這一年的進口量，烏克蘭在全球武器進口的排名就躋身第3名。

斯德哥爾摩國際和平研究所在報告中使用了"武器轉讓"（arms transfers）這個概念，其中包含了武器的買賣交易，以及（無償的）武器援助--後者是烏克蘭在戰爭中的主要武器來源。而這些援助的武器通常都不是最新研發的裝備，而是來自捐助國的舊庫存。

正是出於這個原因，交付給烏克蘭的武器總價值相對來講並不是很高。根據SIPRI的統計，在2022這一年中，美國向烏克蘭輸送的軍事裝備總價值，並不能與其向科威特、沙特阿拉伯、卡塔爾和日本出售的武器總價值相比。主要原因是這四個武器進口大國購買的都是非常先進的新型武器，比如戰鬥機。基輔方面雖然也一直要求得到戰鬥機，但是到目前為止西方盟友在這方面尚未松口。

法國的武器出口政策取得成效

根據這份報告，全世界最主要的五個武器出口國按照排名依次是美國、俄羅斯、法國、中國和德國。與上一份報告相比，這個排名次序並沒有發生變化，但是每個國家的出口數量卻有了明顯改變。比如美國，雖然仍是第一，但其武器出口總量與上一個四年相比增長了14%，如今在全球武器貿易中佔據了40%的份額。

法國的增幅則更為強勁，達到了44%。這使得該國作為第三名的地位更加穩固。根據SIPRI的研究，這樣的大幅波動並非罕見，因為有些利潤豐厚的巨額訂單只會出現在某些特定時間段內。研究員魏澤曼指出，德國在相同時間段的軍備出口暴跌了35%，也可以從這個角度去解釋。"但是法國武器出口的變化卻更是由於結構性的因素。法國對自己的軍工產業進行了大力扶持，這一政策在過去十年裡取得了顯著成功。"

中國作為國際武器出口國的地位下降

這一點變化，德國總理肖爾茨在不久前訪問印度時也深有體會。他此行的目的之一，也是說服印度降低對俄羅斯武器的依賴性。然而近年來，法國已經穩住了印度第二大武器供應國的地位，相比之下德國在這方面卻並無建樹。

值得注意的還有中國軍備出口減少了23%，尤其是與其整體經濟的重要性相比，中國作為全球武器出口國的地位並不顯著。魏澤曼對此分析指出："中國未能成功躋身一些最為重要的軍備市場，其中一部分純粹是出於政治原因。"比如，中國就不會向自己的對手鄰國印度出口武器。"令人意外的是，在中東地區的大多數國家那裡，中國作為武器供應國也未能對美國和歐洲的地位構成挑戰。"

非洲武器進口減少不意味著更和平

歐洲國家武器進口量的激增，導致歐洲在全世界武器交易中所佔的份額明顯提升，從2013-2017年期間的11%上升到了2018-2022年期間的16%。而世界其它地區的武器交易量則全部回落。

非洲其中是最為極端的一個案例，降幅達到40%。"但這並不意味著非洲變得更和平了"，魏澤曼強調。SIPRI統計的武器交易量"和使用武器的沖突數量並不成正比"。在非洲雖然有許多武裝沖突，"但是這些國家往往承擔不起大量采購先進武器的費用，所以這些地區的武器交易總量相比沖突數量來說是更低的"。

俄羅斯擴大在馬裡的影響力

至少在撒哈拉以南的非洲地區，俄羅斯已經超越中國，成為更加重要的武器供應國。馬裡就是其中一個案例。這個西非國家過去從很多國家進口武器，包括法國和美國。在2020/21年政變之後，法國和美國明顯減少了對該國的武器出口，但是俄羅斯的軍火銷量卻不斷增加。

政治分歧影響到軍備合作的另一個案例就是土耳其：2013-2017年之間，這個北約成員國是美國第七大武器買主。而自從埃爾多安總統與華盛頓方面不和之後，土耳其在2018到2022年在美國軍火購買方中的排名落到了第27位。

訂單預示著未來趨勢

未來哪個國家將會在國際武器貿易中獨佔鰲頭？為了回答這個問題，斯德哥爾摩和平研究所對主要武器出口國的軍火制造商所接收的訂單進行了分析。研究人員尤其關注的是戰鬥機、戰鬥直升機以及像航空母艦、驅逐艦、護衛艦和潛艇這樣的大型戰艦。這些武器裝備系統的訂單價值往往都特別高。

從這些訂單來看，美國仍然將是遙遙領先的全球最大武器供應國。僅從全世界戰鬥機和戰鬥直升機的訂單中六成都在美國軍火商手中這一點，就能得出這一結論。單單2022這一年，就有13個國家從美國軍工企業那裡訂購了一共376架次的戰鬥機和直升機。

法國那裡也有很多的飛機和艦艇訂單，其作為世界主要武器出口國的地位應該會進一步得到鞏固和提升。相比之下德國的情況有點喜憂參半：目前沒有任何飛機和直升機的訂單，但是德國造船廠正在制造大量的海軍艦艇。而俄羅斯雖然是第二大武器供應國，目前卻沒有多少軍火訂單--主要因為很多原本可以出口的武器，現在都用在了烏克蘭的戰場上。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】