美英澳最昂貴潛艇項目直指中國

本周一（3月13日）美、英、澳三國領導人按計劃在加州聖地亞哥的一個美國潛艇上會晤，宣布被稱作AUKUS的潛艇項目的細節。這個現代國防史上耗資最大的潛艇項目在2021年9月宣布時，曾引起法國的不滿，此前，法國同澳大利亞就潛艇升級簽署了價值高達660億歐元的協定，隨著AUKUS的誕生，法澳協定隨即泡湯。

據德國《商報》的報道，AUKUS的第一階段裡，澳洲向美國購買3艘可承載132名水兵的弗吉尼亞級潛艇，如有需求，再增購兩艘。每艘潛艇售價約30億美元，2032年交貨。澳洲潛艇士兵目前已在美國受訓。第二階段，英國負責設計包含大量美國技術的SSN潛艇，2040年交貨。第三階段，澳洲在國內自行制造SSN潛艇。報道稱，該潛艇由核動力推動，但不配備核武器。《商報》指出，將核動力系統的技術轉讓給澳大利亞，尚需要美國國會以及英國議會的批准。

美國：AUKUS構成潛艇"港口"

路透社評論指出，中國反對向澳大利亞轉讓核技術，稱AUKUS是冷戰思維的產物。中國外交部發言人毛寧上周四（3月9日）在例行記者會上表示，"三國合作構成嚴重核擴散風險，沖擊國際核不擴散體系，刺激軍備競賽，破壞亞太地區和平穩定，受到地區國家和國際社會的普遍質疑和反對"。

國際輿論一致認為，AUKUS的宗旨是為澳大利亞潛艇更新換代，配備核動力，以對抗中國不斷增強的軍事實力，制衡北京對台灣施壓。美國海軍部長德特洛（Carlos del Toro）對"戰略新聞"表示，長期看，澳大利亞會成為美國在中國附近最重要的基地，而AUKUS構成潛艇"港口"，"從這裡美國海軍將能監控整個亞太地區水下活動的全貌"。

根據《外交政策》雜志，中國目前擁有79艘潛艇，其數量居世界之冠。澳洲則迄今沒有核動力潛艇，而AUKUS將改變這一狀況。核動力的優勢在於，潛艇幾乎可以在水下停留任意長的時間，浮出水面是為獲取新的食品。澳大利亞獲得的新潛艇可以發射巡航導彈。

澳洲將獲得部分制造潛艇能力

周日（3月12日）澳大利亞總理會晤英國首相蘇納克之後對記者說，已就AUKUS項目知會亞洲鄰國，"我已同地區其它國家領導人談及該事，解釋我們的立場，效果不錯，對方理解我們這樣做的原委。"

2021年AUKUS成立時，美國和英國宣布將與澳大利亞分享核潛艇技術，這讓許多東南亞國家深感震驚。位於佩斯的智庫美亞中心執行主任弗萊克（Gordon Flake）表示，現在澳大利亞政府主動向鄰國解釋是正確的，"東南亞國家最初對該項目的一個誤解是，沒有弄清核動力潛艇同配備核武潛艇之間的區別。這些憂慮現已不復存在。"

面對國內，澳大利亞首相阿爾巴尼斯承受著巨大壓力，盡管如此，他希望能夠告訴民眾該國有財政能力完成這項史上最昂貴的項目。阿爾巴尼斯說，該項目事關就業，包括制造業，特別是澳大利亞西部將是該項目最大受益者，理由是，澳大利亞只向美國購買第一批潛艇，在AUKUS後期階段，將產生一個由英國負責設計的合作潛艇項目。當地媒體周一（3月13日）報道，根據澳大利亞政府的模型預估，今後30年內，該合作項目創造20000個就業位置，其中8500個位置源於潛艇制造領域。

不過，澳大利亞國立大學戰略與國防研究中心主任傅立林（Stephan Frühlin）表示，澳大利亞現有的柯林斯級潛艇大部分都是"澳大利亞制造"，但這在AUKUS核潛艇卻是做不到的，"很大一部分將在國外生產制造"。

（綜合報道）

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