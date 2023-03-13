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受烏俄戰爭影響 歐洲軍武採購翻倍

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導

斯德哥爾摩國際和平研究所最新統計指出，歐洲2022年的軍武進口量相較於2021年增長了93%。除了佔比最高的烏克蘭外，歐洲其他國家也因為感受到俄羅斯的威脅，因此有明顯加強軍備的趨勢。美國現為世界軍武最大出口國，出口量佔全球的40%。

歐洲軍武進口增93%

根據《法蘭西24》報導，專門研究軍武、裁軍、國際戰略的斯德哥爾摩和平研究所發布最新的軍武進口統計數據，因為俄烏戰爭爆發的緣故，歐洲的軍武進口量增加了93%。在戰爭爆發以前，烏克蘭不曾進入排行榜，但在去年就成為世界第三大軍武進口國，佔歐洲全年進口量31%與世界的8%。

因為西方盟國源源不絕地向烏克蘭提供軍援，烏克蘭自己的軍武進口量成長了60倍，十分驚人。除了烏克蘭的成長外，其他感受到俄羅斯威脅的歐洲國家如波蘭和挪威，也都有增加軍費開支和加速軍備採購的趨勢。這使歐洲與世界其他地區背道而馳，當世界軍武交易額在過去5年減少了5%時，歐洲則逆勢成長了47%。

美法軍售賺飽飽

德國之聲》引述該份報告指出，美國跟法國近年來軍售出口可說是賺得盆滿缽滿。雖然最大的五個軍武出口國分別是美國、俄羅斯、法國、中國與德國，但美法兩國近年都有更大幅度的出口。美國現在佔世界軍武出口量的40%，而法國雖然只是第三名，但出口量已驚人地增加了44%，且仍持續獲得許多航空器材與船舶的訂單。

談到中國，研究所的研究員魏士曼指出，中國近年的軍售出口量衰減了23%，主要是因為中國基於政治因素，並未成功取得許多大訂單。舉例來說，印度是世界軍武進口大國，但中國不可能賣武器給自己的競爭對手。此外，中國似乎也沒有成功說服中東國家別再跟歐美買武器。

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烏克蘭 美國 俄羅斯

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