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中國促成沙伊復交後 馬爾地夫跟進與伊朗復交

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
沙烏地阿拉伯與伊朗復交，圖為沙國國務大臣兼國家安全顧問艾班（左）與伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）交流。（中新社）
沙烏地阿拉伯與伊朗復交，圖為沙國國務大臣兼國家安全顧問艾班（左）與伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）交流。（中新社）

中國促成沙特（沙烏地阿拉伯）與伊朗和解復交效應正在顯現，馬爾地夫政府10日宣佈，鑒於沙特在七年後與伊朗和解，馬爾地夫決定恢復與伊朗的外交關係。

參考消息引述據馬爾地夫「這一期」新聞網3月11日報導，馬爾地夫政府決定恢復與伊朗的外交關係。報導稱，在中國牽頭的談判後，沙特和伊朗恢復了外交關係。兩國重申尊重各國主權、不干涉別國內政的政策。

報導說，馬爾地夫外交部10日發表聲明，對沙特、伊朗和中國發表的三方聯合聲明表示歡迎。

沙特和伊朗達成的協議還規定，兩國將重開使領館。

報導提到，2016年5月17日，在前總統阿卜杜拉．亞明執政期間，馬爾地夫與伊朗斷絕外交關係，理由是其破壞中東和平與穩定。當年1月，沙特斷絕了與伊朗的關係。

2017年6月5日，在沙特決定與卡達斷交後，馬爾地夫政府斷絕了與卡達的關係。然而，2021年1月6日，現政府與卡達重新建立關係。‘

報導稱，與國際社會恢復關係是馬爾地夫總統易卜拉欣．穆罕默德．薩利赫競選時最重要的承諾之一。

馬爾地夫 伊朗 卡達

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