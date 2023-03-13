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抗衡中俄 英相擴增50億英鎊國防費

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圖／德國之聲
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英國首相蘇納克（Rishi Sunak）12日宣布，為抗衡中俄構成的地緣政治挑戰，將更新調整英國外交策略、並對國防投資50億英鎊，以補充彈藥庫存、並為「澳英美安全協議」（AUKUS）潛艦合約注資。

該投資為英國今年「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review，IR）13日所更新版本的一部分。

此外蘇納克也將逐步把國防開支增加到英國GDP的2.5%。他表示，這些舉措都是為了「確保我們再也不會受到敵對勢力行動的傷害」。

英國政府表示，此次報告更新旨在回應俄羅斯侵烏、中國的經濟脅迫等「新興威脅」，並應對各國間日益激烈的競爭，報告更新的除關切俄羅斯對歐洲安全構成的威脅之外，也將關注中共在軍事、經濟和外交層面上的「劃時代挑戰」，將調整英國的對華政策。

該計劃也將增加英國政府對中國相關專業知識和能力的投資，其中包括華語訓練、將相關培訓經費增至目前的兩倍，英國「國家安全學院（College for National Security）」亦將推出新課程，以加強英國政府內部應對中國相關安全事務的能力。

據英國《衛報》報導，新國防投資約有30億英鎊將用於「澳英美三邊安全協議（AUKUS）」聯盟，另外20億將用於更換供給烏克蘭的軍事裝備庫存。英國也將成立新的國家保護安全機構，還將為BBC World Service提供2000萬英鎊的資金，以去打擊敵對國家的假訊息。

報導稱蘇納克表示：「我不認為減少我們和中國的關係，是種明智或精於世故的外交政策，畢竟中國是一個擁有1.5億人口的國家、，世界第二大經濟體，也是聯合國安理會的成員」，但同時他同時也承認，中國是對英國「經濟安全」的最大威脅，認為提到中英截然不同的價值觀，並言及「我認為這對我們和全球秩序展現了一個劃時代的挑戰」。

報導指，因為蘇納克並沒有明言將中國稱為「威脅」而是「挑戰」，可能會引起保守黨內、對中國鷹派的成員對他立場的不滿。

據路透社報導，英國保守黨部分人士認為，蘇納克提議增加的50億英鎊經費，仍不足以援烏抗俄、確保英國不受俄烏戰爭影響。早前，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）曾於1月底警告英國軍隊已被「掏空且經費不足」，現則改口表示樂見此外交國防新安排。

英國公布此次報告更新之際，蘇納克正在美國，與美國總統拜登（Joe Biden）及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面商討AUKUS聯盟潛艦協議的細節，以加強抗中行動。

（綜合報導）

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