日本311地震12週年 「福島50勇士」憶當年：若又有危機願再出力

福島第一核電站在2011年3月11日被9.0級地震和海嘯摧毀，反應堆中的溫度不受控制地上升，一系列的氫氣爆炸摧毀了核電機組。周邊居民緊急撤離到安全地帶，但由核電站員工組成的志願者隊伍決定留在現場。與此同時，又有幾十名專業工程師和救難人員被派往現場。

媒體把這些人稱為「福島50勇士」，但事實上他們不止50人，在災難發生後的最初幾天，大約有580人輪流在現場工作。福島核事故12周年之際，第一線人員向DW深入講述了這些故事。

消防隊長的故事

當地時間3月11日下午地震發生時，東京消防局特別災難應對小組組長木下治（Osamu Kinoshita）正在東京協助火災救援。在執行任務期間，他掛念著自己正在陸前高田市學習的兒子，該市是災區中受災最嚴重的地方之一，當地通訊系統也中斷了。

他在電視上看到了災害的景象，木下說：「當我看到海浪摧毀小鎮時，我以為他（兒子）沒有機會活下來了。」但幸運的是，在地震發生的那一刻，他的兒子在其他地方上課，因此幸免於海嘯的襲擊。

3月17日晚間，時任日本首相菅直人正式向東京都知事請求援助，並向消防隊發出命令。木下回憶到：「該請求希望救災人員前往反應堆，確保有足夠的冷卻水。每個人都可以自己決定是否前往，但300名隊員中的每一個人都願意去。」

一支由32輛車組成的車隊在隔天凌晨兩點左右離開東京，在被摧毀的橋梁和封鎖的道路上行駛了七個小時。到達核電站後，消防員在800米外的海面上鋪設水管，開始向反應堆噴灑海水以使其冷卻。

因為輻射水平過高，而且不時有餘震襲擊核電廠，因此站在梯子末端的消防員必須每五分鐘換人。木下說：「我們知道這很危險，但我們到那裡就是為了完成任務。我記得當我們在第二和第三反應堆之間安裝設備時，我還一邊思考如果發生強烈的餘震，應該先往哪裡跑。」

木下和他的團隊後來由新的消防隊員替換，並且在回到東京後立即進行了徹底的體檢。他表示，他的團隊中沒有人因為福島任務而出現過任何健康問題。他也強調：「我們做這些事情並不是想當英雄，這是工作，我們在那種情況下盡了最大努力。最後能夠控制輻射水平讓我覺得很感激，更慶幸的是我的團隊中沒有人受到輻射影響。」

工程師的故事

岡村清（Kiyoshi Okamura）在安藤間土木工程公司（Hazama Ando Corporation）的仙台分公司工作。在災難發生的前一年，他在福島工廠呆了很長時間，因此他順理成章地加入了救災小組。

岡村表示：「地震發生後馬上就停電了，因此我們沒有太多關於事故的資訊，我到第二天才知道災難的規模。但即使在那時，我仍然認為工廠的安全防範措施會確保其安全。後來，我們才意識到情況有多嚴重。」

地震發生兩天後，岡村接到一個同事的電話說急需他的協助。岡村說：「我必須去，實際上也沒有任何其他選擇。」3月15日，岡村到達核電站，負責確定核電站中最急需清除爆炸殘骸的區域。他說：「許多地方的輻射水平非常高，我們必須時刻謹記這一點。我們密切監測工人在受污染地區工作的時間，絕對不能超過一個小時。」

岡村還在核電廠的主控制室呆了一段時間，他與電力公司的員工並肩工作，接收關於反應堆狀況的最新報告，並將這些信息轉達給政府。岡村描述了當時的情況：「我們就在他們旁邊工作，可以聽到一切。情況非常嚴重，但奇怪的是，我不記得自己有多害怕。我們忙於集中精力做我們必須做的事情，想盡一切辦法讓情況恢復控制。」

由於輻射水平很高，岡村和團隊在三天後不得不離開，之後他也持續為修復工作提供建議。他表示：「幸運的是，年度健康檢查顯示我的健康沒有受到影響，我也沒有聽說任何同事有問題。現在已經超過十年了，所以我認為我沒有什麼好擔心的。」

被問到如果又有類似的危機，還願意再次出力協助嗎？68歲岡村回答道：「當然」。

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