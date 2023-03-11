沒顧慮？德鐵繼續用華為

（德國之聲中文網）據路透社報導，國有的德國鐵路公司（DB）去年12月簽下一筆訂單，委托德國電信（Deutsche Telekom）旗下子公司為其打造企業內部IT網絡，而其中也會用到華為的部件。盡管迄今這樣做在法律上並無問題，但還是引來了批評。

"如果報道屬實，德鐵再次選用華為的技術，就是個嚴肅的問題"，德國聯邦議院情報機關監督委員會主席、綠黨籍議員諾茨（Konstantin von Notz）說，這表明"顯然並非所有人都已經意識到，認真對待安全部門的敦促警告有多重要"。

德鐵的一名發言人表示，對所涉及的網絡設施，並沒有規定必須進行申報審批，因為這一無線網絡是企業內部使用，而非公共基礎設施。聯邦信息技術安全局（BSI）則強調，到目前為止，德鐵的IT系統並未被列為敏感基礎設施。

中企難脫嫌疑？

由於與中國政府關系密切，網絡設備制造商華為被多個國家列入有安全風險的企業"黑名單"。安全機構擔心，華為的產品、部件有可能被用來將信息數據傳輸至中國，或進行網絡破壞。不過尚無公開信息顯示有跡象證明上述嫌疑。

華為和中國政府均否認有關懷疑。德國政府正在對5G無線網絡中使用的華為以及中興（ZTE）的部件進行更為嚴格的安全風險審核。如果審核結論認為存在風險，無線網絡運營商可能被迫更換已經安裝使用的中國企業的部件。有一些西方國家已經禁止在5G網絡中使用華為等中企的技術產品。

一名德國議員對路透社指出，相比之下德國寬松的規範限制措施，源於德國與中國密切的經濟關系。綠黨議員諾茨表示，德國政府必須"盡快修正長年以來對此問題的熟視無睹，和安全政策的嚴重疏漏"。

網絡安全不止於5G

執政的社民黨外交政策發言人尼爾斯·施密特（Nils Schmid）認為，有必要擴展IT安全法的範圍，使之覆蓋諸如醫院、能源供應、鐵路等其他重要的領域。"聯合政府中各黨派對此有著廣泛的共識，認為我們有必要這樣做，目前正在擬定具體建議。"

金額為6400萬歐元的德鐵內部網絡建設的訂單，由德國電信（Deutsche Telekom）的子公司Business Solutions獲得。設備將使用華為生產的路由器和分流器。其操作系統必須定期進行更新。

安全專家認為，軟件更新過程中存在的一個風險是被植入有害程序。"數字基礎設施會成為爭奪霸權的一個重要戰場"，技術分析師佩斯卡托（Paolo Pescartore）說，"鑑於東西方之間持續的緊張勢態，或許德鐵最好還是找一下替代方案"。

2022年10月，德鐵就曾成為一次破壞的目標。在相隔數百公裡的兩處軌道旁的通訊光纖電纜被同時剪斷，導致德國北部大部分地區的鐵路交通癱瘓。由於作案手法相當具有專業性，有懷疑認為，這一破壞行動有國家背景。對此案的調查仍在進行中。

（路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】