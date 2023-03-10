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德國漢堡教堂槍擊案 槍手可能已死亡

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）位於德國北部漢堡的耶和華見證會教堂3月9日晚間發生槍擊事件；路透社引述德國媒體報導，稱至少有7人喪命。漢堡警方目前認為槍手只有一名，並在現場發現了可能是槍手的遺體。警方尚未證實傷亡人數；至於兇嫌犯罪動機則仍在調查中。

此槍擊案發生在大博斯特爾區（Groß Borstel），當地警方發言人維倫（Holger Vehren）表示，在晚間9時15分左右接獲報案，得知教會內有人開槍。警方隨即趕赴現場，發現數人傷亡，接著聽到樓上傳來槍聲，上樓查看後發現一人重傷，並研判此人可能是槍手。

德新社報導，住在附近的一名學生表示聽見了4次密集的槍響，每次都連續好幾聲，間隔大約20秒至1分鐘。另一名附近居民則表示，在聽見槍聲後，看見有一人走入建築，並繼續聽見槍聲；該居民告訴德國電視台，至少有聽到25聲槍響。

耶和華見證人（Jehovah's Witness）教會於19世紀在美國成立，總部設在美國紐約州華威，並稱在全球有約870萬名信徒，其中在德國約有17萬人。

（德新社、漢堡警察官方Twitter、路透社、美聯社等）

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