烏俄戰爭不樂觀？立陶宛情報局長：俄軍可以目前強度再打2年

立陶宛軍事情報局長表示「俄羅斯有足夠的資源以目前的強度在烏克蘭繼續這場戰爭2年」，為這場已持續超過一年的戰爭蒙上陰影。

路透報導，立陶宛軍事情報局長帕拉維修斯（Elegijus Paulavicius）接受記者採訪時坦言「俄羅斯目前擁有的資源足以讓這場戰爭以目前的強度持續2年之久」，並補充說「俄羅斯能夠維持戰爭多久則將取決於如伊朗和北韓等國家對其軍隊的支援。

帕拉維修斯還提到立陶宛情報機構的國家威脅概況，稱「與俄羅斯和中國政府有關聯的駭客2022年曾多次試圖害入立陶宛政府的電腦，他表示「他們（駭客）的首要任務仍是長期收集與立陶宛內政和外交有關的資訊」，但帕拉維修斯並未透露駭客是否得逞。

此外，立陶宛情報部門表示「過去一年各國的制裁並未損害俄羅斯為其軍隊提供資金的能力是因為俄羅斯挪用公共福利的資源」，此外，俄羅斯還利用「極長的中間人鏈」來採購各項受制裁資源，其軍隊也正適應與西方的長期對抗，並將重心擺在重建在波羅的海地區的軍事存在。

報告中強調「這很大程度上將取決於烏克蘭戰爭的持續時間和結果，若戰爭時間越長、代價越高，所需的時間就越多」。