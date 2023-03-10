快訊

兩岸航點恢復能否帶動航空股價 星宇投資人被套牢該賣嗎？

會員傻眼！好市多換新卡要附「房屋稅、保單」 北富銀回應了

PLG／無緣豪獸對決親自致歉 林書豪：身體完全沒精神

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏俄戰爭不樂觀？立陶宛情報局長：俄軍可以目前強度再打2年

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
立陶宛軍事情報局長表示「俄羅斯有足夠的資源以目前的強度在烏克蘭繼續這場戰爭2年」，為這場已持續超過一年的戰爭蒙上陰影。歐新社
立陶宛軍事情報局長表示「俄羅斯有足夠的資源以目前的強度在烏克蘭繼續這場戰爭2年」，為這場已持續超過一年的戰爭蒙上陰影。歐新社

立陶宛軍事情報局長表示「俄羅斯有足夠的資源以目前的強度在烏克蘭繼續這場戰爭2年」，為這場已持續超過一年的戰爭蒙上陰影。

路透報導，立陶宛軍事情報局長帕拉維修斯（Elegijus Paulavicius）接受記者採訪時坦言「俄羅斯目前擁有的資源足以讓這場戰爭以目前的強度持續2年之久」，並補充說「俄羅斯能夠維持戰爭多久則將取決於如伊朗和北韓等國家對其軍隊的支援。

帕拉維修斯還提到立陶宛情報機構的國家威脅概況，稱「與俄羅斯和中國政府有關聯的駭客2022年曾多次試圖害入立陶宛政府的電腦，他表示「他們（駭客）的首要任務仍是長期收集與立陶宛內政和外交有關的資訊」，但帕拉維修斯並未透露駭客是否得逞。

此外，立陶宛情報部門表示「過去一年各國的制裁並未損害俄羅斯為其軍隊提供資金的能力是因為俄羅斯挪用公共福利的資源」，此外，俄羅斯還利用「極長的中間人鏈」來採購各項受制裁資源，其軍隊也正適應與西方的長期對抗，並將重心擺在重建在波羅的海地區的軍事存在。

報告中強調「這很大程度上將取決於烏克蘭戰爭的持續時間和結果，若戰爭時間越長、代價越高，所需的時間就越多」。

俄羅斯 戰爭 立陶宛

延伸閱讀

巴赫姆特戰況慘烈 BBC分析俄烏為何部署大軍鏖戰

俄烏戰爭一年後 石油市場重大轉變

友嘉集團鄭重澄清 沒有供應設備及維修零件給俄羅斯

俄傭兵稱已奪巴赫姆特東部 歐盟急援烏克蘭砲彈

相關新聞

鐵路民營化是萬靈丹？希臘失控的鐵路永劫悲劇

希臘2月28日發生火車對撞的嚴重交通事故，引發希臘舉國憤怒質疑早已延宕多時的鐵路安全改革問題——綜觀全案，希臘鐵路基礎建設不足、即使曾獲歐盟預算，卻仍無法挽救混亂又過時的鐵道系統。希臘鐵路升級成效不彰已是長期問題，加之希臘政府為了獲得歐盟的救助金，在2017年將國營鐵路公司拆分實施民營化，但民營之後營運與基礎設備部門卻分別隸屬，營運部門為成本效益而大舉裁員，使希臘鐵路安全問題更加惡化。

警方封鎖多條街道！德國漢堡教堂驚傳槍擊「釀7死25傷」

德國漢堡（Hamburg）大博斯特爾區（Grossborstel）德爾博格街（Deelboege）一座教堂9日晚間驚傳發...

再對北京施壓 美媒：澳洲打算對美採購核動力潛艦

多家美國媒體報導，澳英美三方安全夥伴（AUKUS）有進展，澳洲將在2030年至2039年間採購最多5艘美國維吉尼亞級核動...

烏俄戰爭不樂觀？立陶宛情報局長：俄軍可以目前強度再打2年

立陶宛軍事情報局長表示「俄羅斯有足夠的資源以目前的強度在烏克蘭繼續這場戰爭2年」，為這場已持續超過一年的戰爭蒙上陰影。

等救護車要15小時！衛報：英國去年500多名重症患者因此死亡

衛報一項調查顯示：英國去年有超過500多名重病患者在叫救護車後「需等待長達15個小時」，因而導致在抵達醫院接受治療前便死...

美情報部門評估：北京並不想對台動武

美國官員周四在眾議院聽證會上表示，情報界評估認為，即使中國大陸決心取得對台灣的控制權，北京也不希望在台海問題上爆發軍事衝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦