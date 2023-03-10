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警方封鎖多條街道！德國漢堡教堂驚傳槍擊「釀7死25傷」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
德國漢堡大博斯特爾區德爾博格街一座教堂9日晚間驚傳發生槍擊事件，造成至少7人死亡、多人受傷。歐新社
德國漢堡大博斯特爾區德爾博格街一座教堂9日晚間驚傳發生槍擊事件，造成至少7人死亡、多人受傷。歐新社

德國漢堡（Hamburg）大博斯特爾區（Grossborstel）德爾博格街（Deelboege）一座教堂9日晚間驚傳發生槍擊事件，造成至少7人死亡、多人受傷。

多家外媒報導，德國警方和緊急服務部門透露這起槍擊事件發生在9日晚間9點左右，最終共造成7人死亡、25人受傷，其中8人傷勢嚴重。

警方發言人指出「數條街道已被封鎖，並通過簡訊警告公眾避開該地區」， 當地居民除了被告知待在室內外，也只有在「極端緊急情況」下才使用手機、以避免造成電信網路負擔過重，更強調「希望不要散播沒有根據的假設或謠言」。

迄今尚未有任何犯罪動機的可靠消息，案情的相關細節也未曝光。雖然一度傳出可能有一名或多名身分不詳的槍手，但法新社的報導引述警方發言人的說法稱「目前沒有兇手在逃的跡象，警方認為槍手可能是死者之一」。漢堡市長辰薛爾（Peter Tschentscher）也強調「警方正全速調查以釐清案情」。

近年德國發生多起大規模槍擊事件。2020年2月，一名極右翼極端分子在哈瑙（Hanau）開槍殺死10人、另有5人受傷，2019年一名新納粹分子試圖在猶太人節日期間衝進一座猶太教堂，最終導致2人死亡。

槍擊 德國 猶太

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