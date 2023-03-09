南韓宣布尹錫悅16日訪日 擬重啟兩國領導人時隔12年交流

南韓宗教領袖文鮮明創立的統一教，以大型集團婚禮聞名。被配對的男女信徒可能素未謀面，甚至連語言都不相通。一名在這種家庭誕生的前信徒道出成長辛酸，透露「懂事前，人生早已被教會決定」，安排她長大再嫁給外國人。儘管統一教相信跨國配婚可以帶來世界和平，但她說，這種高度控制的宗教團體，在她看來「就是邪教」。...

2023-03-09 15:19