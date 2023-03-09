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南韓宣布尹錫悅16日訪日 擬重啟兩國領導人時隔12年交流

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅總統與日本首相岸田文雄。資料照片。美聯社
南韓總統尹錫悅總統與日本首相岸田文雄。資料照片。美聯社

韓聯社9日報導，南韓總統府9日發布新聞稿，稱尹錫悅總統應邀於16至17日訪問日本，將與日本首相岸田文雄舉行會談。

這是南韓繼前總統文在寅2019年赴日參加G20峰會以來，再有現任總統訪問日本。南韓總統府指出，韓日兩國正就尹錫悅訪日行程的細節進行協調，相信此行將推動兩國領導人時隔12年重啟交流，成為韓日關係改善與發展的重要里程碑。

報導稱，南韓第一夫人金建希將陪同尹錫悅出訪，將與日本首相夫人岸田裕子一同參加公開活動。

韓聯社同時報導，南韓總統府首席秘書金恩慧9日還公佈了尹錫悅4月訪美行程。尹錫悅將於4月26日赴白宮出席歡迎儀式，並與美國總統拜登舉行雙邊會談，國宴也將在同一天舉行。

尹錫悅 南韓 日本

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