台海若開戰將波及澳洲？報導引輿論激辯

（德國之聲中文網）澳洲兩家主要報紙自週二（3月7日）起，引述5位國安專家的說法，連續多日以頭版頭條和大篇幅報導，若中國軍方決定入侵台灣，可能引發中澳戰爭，而澳洲人民和軍方都尚未準備好。這一系列報導在澳洲引發關注，但也引來了不少批評。

同屬九號台娛樂公司（Nine Entertainment）的《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald），以及以墨爾本為主要市場的《時代報》（The Age）（簡稱兩報），自7日起，分別以「澳洲必須準備應對中國的戰爭威脅」和「紅色警報：戰爭風險暴露」等標題和圖文，分析台海兩岸若爆發戰爭，澳洲很可能會被捲入其中。

該系列報導稱，澳洲官方的說法是：澳洲將有不到10年的時間，去準備可能爆發的戰爭，但5位專家認為這個時間表有誤導性。他們在一份聯合聲明中表示，他們認為澳洲「將在3年內面臨印太地區發生武裝衝突的前景」，而這基本上指的是，當中國入侵台灣後將會引發的戰爭衝突。

兩報強調，這一系列的報導，是「最緊迫國家安全挑戰的深入研究」 ，由澳洲媒體人哈徹（Peter Hartcher）和諾特（Matthew Knott）主持，並佔據頭版和內頁的大量篇幅，強調人民有權利知道戰爭可能爆發的真相。

這一系列報導是在採訪5位國安專家，並參考他們的報告後，衡量專家們的觀點而編寫的。這5位人士包含：科技專家芬克爾（Alan Finkel）、軍事戰略家萊恩（Mick Ryan）、地緣政治專家李（Lavina Lee）、國防專家詹寧斯（Peter Jennings）和網絡專家塞貝克（Lesley Seebeck）。

其中，詹寧斯是澳洲國防部前高階官員，李是麥考瑞大學戰略研究高級講師，芬克爾是澳洲政府的前首席科學家，塞貝克是國家戰略復原力研究所主席，而瑞安則是退役的陸軍少將。

在可能爆發的台海戰爭中，該報告預測印度、新加坡和泰國，會因為害怕對抗中國而坐視不管。相比之下，澳洲將發揮重要作用，給美國進入其基地和飛越澳洲的權利，並可能也參與到南海的戰鬥中。

此外，專家們一致認為，如果中國攻打台灣，澳洲幾乎會自動與美國結盟。澳洲將成為一個重要的地區行動基地，會有20萬美軍湧入，這增加了中國導彈襲擊澳洲軍事和其他基礎設施的威脅。中國有可能在與台灣開戰的72小時內，就對澳洲發動導彈襲擊和網絡攻擊。

讀者反應熱烈

這一系列在極具爭議的報導，兩報和其他澳洲的媒體，隨後都公佈了眾多讀者投書，大部分是反對與中國開戰，並主張以外交和其他手法解決各方衝突，德國之聲在此引述部分讀者觀點。

澳洲國際事務研究所中國事務研究員蔣芸（Yun Jiang 音譯），週四（3月9日）投書《衛報》，指出該報導類型的評論和分析，誇大了澳洲在威懾中國方面的作用，同時低估了該地區其他國家的作用。此外，這類論點通常只考慮戰爭的軍事方面，而忽略了經濟和社會後果。

蔣芸說，很多報導也缺乏對中國意圖和能力的具體分析。中國有一個不透明的系統，但這並不意味著外界不能尋找中國準備入侵的跡象。

此外，她贊成就澳洲的未來和優先事項進行更多的公開辯論，然而，這種辯論必須全面和負責任地進行，一場真正的辯論將涉及圍繞成本、權衡和其他後果的討論。尤其是對社會凝聚力的影響，應該是負責任報導的重中之重。

住在悉尼北郊蘇格蘭島的居民基裡琴科（Valentine Kirychenko）8日投書《悉尼先驅晨報》說：「如果習近平希望台灣恢復與中國的關係，他應該發起一場愛情攻勢：真誠地表示尊重。」

基裡琴科也說：「我1940年出生在烏克蘭，經歷了第二次世界大戰的徹底破壞和數百萬人的逝去，他們都是兒女、母親和父親，對留下的人來說，所受的傷害是深不可測的」。

「我喜歡我們的民主，但我不打算為它去死，我猜大部分的台灣人也是。」居住在墨爾本聖柯達西區（St Kilda West）的伯默（Ralph Böhmer）8日投書《時代報》指出，「紅色（意指給共產黨統治）好過死亡」 。

工黨前領袖批評該報導

正在印度出訪的澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），截至澳洲東岸時間週四中午為止，並未出面回應這5位專家的報告和報導引起的輿論討論。不過，與阿爾巴尼斯同黨的兩位前澳洲工黨領袖，都出面反駁了該系列的報導。

澳洲新聞網週二（3月7日）報導，前澳洲工黨黨魁、也是現任政府服務部部長的薛頓（Bill Shorten）抨擊了這一系列的報導，在被記者問及他如何看待這類報導時，他認為這種「戲劇性的標題」無益於澳洲。薛頓說，「重要的是我們要穩定與中國的關係」。

他還說，澳洲只有2500萬人口，「這就是現實」，而中國的國防預算是澳洲的數倍之多。薛頓認為，在亞太區域內除了美國以外，基本上沒有任何一個國家能夠以武力對抗中國。

《澳洲人報》週三（3月8日）報導，工黨籍的澳洲前總理基廷（Paul Keating）對該系列報導非常憤怒，他公開斥責了該報導以及其所屬媒體、記者和編輯們。

基廷曾在1991年至1996年出任澳洲工黨黨魁和總理。他先前曾表示，台灣不是澳洲的關鍵利益，並將台灣地位描述為中國的「內部問題」。

基廷在一份聲明中說：「關於澳洲與中國的所謂戰爭風險的報導，是我在50多年來公共事務生涯所目睹的任何報紙中，最令人震驚和具挑釁性的新聞報導。」

基廷強調，這些故事是基於「單薄的敘述」，並圍繞5個所謂專家的觀點進行。而這5位專家中，有3位是「常態性的反華評論員」，且每個人都堅定地、長期地認同美國的戰略利益。

基廷還點名批評了負責該報導的媒體人，將他們描述為「大壞蛋」和「挑釁者和戰爭販子」，他還批評了「那些順從的編輯」。

不過，兩報的執行編輯馬奎爾（Tory Maguire）駁斥了基廷的言論，並讚揚了自家媒體人。她在一份聲明中說，基廷對報導的媒體人進行了人身攻擊，而不是評論他們報導的內容，並說基廷的評論對這項討論並非「有意義的貢獻」。

（綜合報導）

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