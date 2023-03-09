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遭爆料掩蓋疫情、稱傳染他國是送禮！義大利多位前高官遭調查

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
義大利多名高級衛生官員2022年的Whatsapp訊息近期被爆料出來，包括義大利前總理孔蒂（圖中）、前衛生部長斯佩蘭薩和其他17名其他官員皆被調查。歐新社
義大利多名高級衛生官員2022年的Whatsapp訊息近期被爆料出來，包括義大利前總理孔蒂（圖中）、前衛生部長斯佩蘭薩和其他17名其他官員皆被調查。歐新社

義大利多名高級衛生官員2022年的Whatsapp訊息近期被爆料出來，內容揭示他們竟在義大利成為歐洲首個出現新冠確診的國家時試圖掩蓋、栽贓，還以義大利在病毒傳播中的扮演的角色開玩笑。

衛報報導，義大利是首個被新冠疫情傳染的歐洲國家，2020年2月21日在南部科德諾（Codogno）證實出現第一個本地傳染案例，隨後其他數個歐洲國家陸續回報出現首例新冠確診，但在2020年3月5日的WhatsApp訊息中，前衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）向同事表示「我們必須利用一份報告聲稱在德國發現歐洲第一個新冠病例，以此保護義大利的形象」。

隔天，時任衛生部秘書長的魯科（Giuseppe Ruocco）更在訊息中嘲笑從義大利返回歐洲各國的確診旅客，稱「我們今天送給奧地利2例確診，另外法國和西班牙各1個，德國也可能有1個」。

之後隨著新冠疫情迅速傳播，義大利當局正考慮是否應封鎖倫巴底大區（Lombardy）時，區域衛生官員之間的WhatsApp訊息顯示他們曾試圖掩蓋真相，更稱「就像中國一樣」，對方還回答「我們比中國還差，至少那邊有獨裁統治」。

訊息曝光後，包括義大利前總理孔蒂（Giuseppe Conte）、前衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）和其他17名其他官員皆被以處理疫情不當、未能採取足夠手段來防止傳染為由調查。

義大利 確診

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