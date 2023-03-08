聯合國新任人權大使 遭批對中態度過軟

聯合國將放軟對中國人權的質疑？聯合國新任人權大使特克7日表示，希望能與中國針對新疆、西藏與香港的人權問題展開對話，但人權團體對他的表態感到失望，批評這是對中國妥協。前任人權大使巴舍萊曾於去年8月發布中國人權報告，認為中國恐有侵犯維吾爾族的人權。人權問題一直是西方持續針對中國的地方。

世界人權仍需改善

根據《半島電視台》報導，聯合國新任人權大使特克7日舉行上任以來首場記者會，他表示要對中國任意監禁新疆維吾爾族人，並造成他們家庭破碎的事情有「具體的追查」，還有對於因《國安法》而被羈押的人權律師與領袖有更高度的關注，希望能就相關議題與中國政府對話。

《聯合國》也提到，特克在這次記者會也提到女權、消除歧視、氣候變遷與戰爭，並關注阿富汗、尚比亞、烏克蘭、敘利亞、馬利與布吉納法索等地區受到這些災禍的影響。他還點名提醒民主國家中，澳洲、法國、愛爾蘭與英國的警察有過度使用武力、種族歧視的趨勢。

人權批聯放棄監督

不過特克對中國政府的表態，並未獲得國際人權組織肯定，「人權觀察」前執行長羅斯認為特克對於中國的態度太溫和了，看起來完全放棄譴責中國。國際特赦組織秘書長卡拉馬德也說，前任人權大使巴舍萊已經做了很多努力，各界都在看特克是否能對中國維持同樣的監督力道？

由於中國曾遭爆新疆血棉花與再教育營等事件，引發西方關注中國境內少數族群的人權，聯合國前人權大使巴舍萊在卸任前，曾前往中國，事後也發布調查報告，指控中國恐涉嫌侵犯新疆維吾爾族人的人權，但遭到中國否認，外界期待繼任的特克能繼續調查。

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