土國地震災損千億 恐牽動5月選情

土耳其強震累積損害已經超過1千億美金！聯合國表示，土耳其於2月6日發生規模7.8強震，已造成逾5萬2千人死亡，後續的重建需要耗費更高昂的成本。因為該國政府救災不力，災情嚴重的地區又是大多是現任總統厄多安的票倉，導致執政黨支持度直落，恐影響厄多安的連任之路。

災損逾千億美金

《半島電視台》報導，聯合國合作開發署官員薇托表示，根據災損計算模型統計，土耳其強震造成該國嚴重災情，預計災損金額將超過1千億美金。她強調，這個災損僅涵蓋土耳其而已，尚未計算敘利亞的損失。

土耳其政府數據顯示，目前仍有約200萬名倖存者被安置於臨時住所，薇托表示，除了地震造成的經濟損失之外，後續的重建成本更加高昂，包括建築物改善、永續建材等要求，土耳其恐怕需要比現在還要多的金援。

地震震垮執政黨選情

此次土耳其災情嚴重的省份大多都是貧窮地區，也是現任總統厄多安當時勝選的票倉。學者推測，在地震災情下，能夠維持生計的民眾依舊會支持厄多安，但如果民眾生活苦不堪言，可能就會導致選票流向反對黨，「地震對經濟的影響將成為厄多安連任的重大阻礙」。

過去厄多安以現代化改革、提振經濟等政策，受到民眾的歡迎，然而面對國際經濟衰退、通膨高漲，與政府因應災情的作為，都導致執政黨名聲受到影響。根據地震後幾週的民意調查顯示，執政黨支持率略降，反對陣營微升。

土耳其在野黨日前已經共同推舉有「土耳其甘地」之稱的學者基里達歐魯成為總統候選人，挑戰厄多安的總統大位。基里達歐魯強調，「我們唯一目標就是帶領我們國家步入繁榮、和平和喜樂」。

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