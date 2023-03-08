剛簽停火協議 民主剛果又爆衝突

才與叛亂團體M23簽署停火協議，民主剛果6日又爆流血衝突，且造成包含平民在內的傷亡。經歷一年的動亂後，非洲各國與聯合國好不容易才商定於當地時間7日正午生效的停火協議，如今又突然爆發衝突，讓各界趕忙呼籲雙方克制。M23則強調，仍會遵守停火協議。

停火前夕爆衝突

根據《德國之聲》報導，民主剛果東部區域6日驚傳流血衝突。據了解，是叛亂團體M23與政府軍爆發衝突。而當地醫院與志工也回報，不只交戰雙方有傷亡，更有數名平民遭波及，出現死傷。M23發言人恩戈馬表示，M23只是在軍方發動攻擊後行使自衛權。

民主剛果地方軍團發言人恩吉凱少將則表示，M23團體6日襲擊東非共同體聯軍的蒲隆地分隊，還加碼攻擊了區域內的一處難民營，造成不少損傷。雙方現在已經交火，但另一名M23的發言人卡努卡表示，M23仍會遵守協議，在7日正午正式停火，並希望能與民主剛果政府展開直接對話。

不滿政府背約才揭竿

M23團體原先是2012年至2013年間的叛亂團體，但在2013年就接受政府招降並解散。《法蘭西24》指出，M23因為政府沒有遵守當初的承諾，協助M23武裝份子加入政府軍，因而選擇在2021年再度揭竿起義，並對民主剛果的東部大城戈馬造成威脅。

為了區域的安定，東非共同體在去年11月組成聯軍，並進駐戈馬。安哥拉總統也在聯合國、東非共同體與法國的幫助下，於3日宣布達成停火協議，並將在當地時間7日生效。

法國總統馬克宏在上周的非洲之旅，重新與交戰各方確認大家都支持這個停火協議。儘管各方都支持停火，但7日的協議是否能有效維持，仍有待觀察。

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