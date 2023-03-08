2009年以來新高！日本民調：86.2％民眾擔心國家捲入戰爭

日本內閣府7日公佈的民調指出「超過86%的受訪民眾者認為日本有捲入戰爭的風險」，這一數據與2018年進行的民調相比略微提升。

共同社報導，內閣府於去年11月17日至12月25日期間、對3000名18歲以上的民眾進行這項民調，其中高達86.2%的受訪者被問到日本是否有捲入戰爭的風險時回答「有」或「傾向有」、創下2009年以來同議題民調的新高。

當被問到為何會捲入戰爭的多選題時，有85.7%的人選擇「國際緊張局勢和衝突」、38.2%的人則認為「聯合國作用不大」，還有28.2%的人覺得「日本沒有足夠的防禦能力」。調查中還顯示對目前日本自衛隊感到滿意的人減少到53.0%、低於2018年的60.1%。

此外，在一項有關是否將大學和私營公司開發的尖端科學技術用於國防目的議題中，有83.6%的人贊成、僅有15.1%的人表示反對。

針對這樣的民調結果，國防部官員表示受訪者似乎認為在如俄羅斯入侵烏克蘭、中國於南海的軍事行動以及北韓反覆試射飛彈等因素的影響下「國家安全環境正在惡化」。