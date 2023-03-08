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義大利軍機墜機！2教練機空中相撞 2飛行員喪命

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
義大利空軍兩架教練機7日在空中相撞後墜毀，機上兩名飛行員不幸喪命。法新社
義大利空軍兩架教練機7日在空中相撞後墜毀，機上兩名飛行員不幸喪命。法新社

義大利空軍兩架教練機7日在空中相撞後墜毀，機上兩名飛行員不幸喪命。

義大利空軍發表聲明表示，兩架U-208輕型飛機當時正在進行演習，相撞後一架飛機墜毀於圭多尼亞（Guidonia）空軍基地附近，另一架飛機則是墜落在社區街道上，並波及一輛路邊停放的汽車，所幸沒有造成進一步傷亡。目前整起事故發生的原因尚不清楚。

U-208是一種輕型單引擎飛機，可搭載飛行員和四名乘客，最高飛行時速為每小時285公里。

據報導，兩名殉職飛官分別為47歲的中校Giuseppe Cipriano與46歲少校Marco Meneghello。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與國防部等單位已向殉職飛行員家屬和同袍表達慰問與哀悼之意。

義大利 空軍 國防部

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