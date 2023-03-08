英特爾要跟德國多討50億歐元補助 因設廠成本大增

知情人士透露，英特爾正尋求德國政府額外多補助40億到50億歐元，以推進在德國東部建造的晶圓廠。

這家晶片製造商已達成取得當局補助68億歐元（72億美元）在馬德堡設廠的協議，有待歐盟執委會批准。但根據知情人士，該案去年底因經濟逆風而延遲開工，如今想爭取更多支援。

總部位於加州聖克拉拉的英特爾發布聲明表示：「全球經濟受擾導致從建材到能源的成本增加。我們感謝能與（德國）聯邦政府進行建設性對話，討論目前存在的與赴他處設廠的成本差距，並使此案具有全球競爭力。」

在執行長基辛格的領導下，英特爾已著手大規模擴建新廠，旨在重獲半導體業領導地位，並重新平衡晶片製造集中於東亞的問題。

知情人士說，英特爾最初估計在德國設廠的成本是170億歐元，但現在預期要花費300億美元。與大多數將透過歐盟晶片法案獲得政府資助的專案一項，英特爾預計本案可獲40%的補助。雖然英特爾正等待政府資金，但也對其他政府援助來源抱持開放態度，包括稅務減免或能源補貼。