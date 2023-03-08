快訊

女人就該生？匈牙利推「生小孩終生免稅」

早晨財經速解讀／3月升2碼？鮑爾國會放鷹火力全開 美股崩跌

雲林麥寮天空「灰濁」整片暗 鄭明典驚訝：怎麼那麼集中？

英特爾要跟德國多討50億歐元補助 因設廠成本大增

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾尋求德國政府額外多補助40億到50億歐元，以推進在德國東部蓋晶圓廠的計畫。路透
英特爾尋求德國政府額外多補助40億到50億歐元，以推進在德國東部蓋晶圓廠的計畫。路透

知情人士透露，英特爾正尋求德國政府額外多補助40億到50億歐元，以推進在德國東部建造的晶圓廠。

這家晶片製造商已達成取得當局補助68億歐元（72億美元）在馬德堡設廠的協議，有待歐盟執委會批准。但根據知情人士，該案去年底因經濟逆風而延遲開工，如今想爭取更多支援。

總部位於加州聖克拉拉的英特爾發布聲明表示：「全球經濟受擾導致從建材到能源的成本增加。我們感謝能與（德國）聯邦政府進行建設性對話，討論目前存在的與赴他處設廠的成本差距，並使此案具有全球競爭力。」

在執行長基辛格的領導下，英特爾已著手大規模擴建新廠，旨在重獲半導體業領導地位，並重新平衡晶片製造集中於東亞的問題。

知情人士說，英特爾最初估計在德國設廠的成本是170億歐元，但現在預期要花費300億美元。與大多數將透過歐盟晶片法案獲得政府資助的專案一項，英特爾預計本案可獲40%的補助。雖然英特爾正等待政府資金，但也對其他政府援助來源抱持開放態度，包括稅務減免或能源補貼。

德國 歐盟

延伸閱讀

遭傳3奈米製程晶片計畫延期 英特爾回應：仍按原定時程進行

英特爾中國：會與中國客戶研究布局類ChatGPT算力模式

裁員、降薪後 英特爾宣佈將季度股息削減66%

英特爾發表桌上型工作站處理器 挽救市占下滑

相關新聞

跟進日韓！傳美國最快10日起 取消中國旅客入境篩檢要求

華盛頓郵報報導，根據三名不具名的美國官員透露，美國最快將在當地時間10日起，取消對中國旅客的新冠檢測要求。

強化美韓同盟 南韓總統尹錫悅下月對美國是訪問

白宮7日宣布，歡迎南韓總統尹錫悅夫婦下月26日赴美國是訪問，歡慶美韓同盟70周年，此行將強化美韓同盟，深化雙邊政治、經濟...

美菲越印台 討論海上制裁合作

菲律賓官方通訊社七日報導，美國駐菲律賓大使館七日公布日前曾邀集菲律賓、印尼、越南、台灣的海關、海巡和法務官員在馬尼拉舉辦...

北韓：美攔飛彈視同宣戰

北韓勞動黨副部長金與正七日表示反對韓美聯合軍演，同時表示北韓隨時能對韓美兩國採取壓倒性行動。北韓外務省七日也表示，爆發核...

9成零件來自汽車 日本火箭遭譏便宜沒好貨

日本國產最新主力運載火箭Ｈ三一號機升空失敗，日媒報導，打造Ｈ三火箭的團隊為了追求效率降低成本，採用許多跟以往不同的作法，...

日新型火箭首射失敗 太空戰略受阻

日本國產最新主力運載火箭Ｈ三一號機七日從日本鹿兒島縣種子島太空中心升空，因無法確認第二節火箭引擎點火，控制中心判斷火箭無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦