日本發射H3火箭失敗 發射器的發動機在太空中未點燃

本周二（3月7日），日本發射其下一代H3運載火箭的嘗試失敗，因為發射器的發動機在太空中沒有點燃。

到目前為止，馬斯克旗下SpaceX公司的獵鷹9號運載火箭在市場中佔主導地位，日本的宇宙航空研究開發機構（JAXA）原本打算用H3火箭參與競爭。

發射期間發生了什麼？

H3火箭的發射已經被推遲了數年。上個月，發射器升空的嘗試失敗了，因為其助推器沒有點燃。

周二從稻葉島宇航中心進行的第二次嘗試似乎很成功，當時火箭於日本時間上午10點37分升空。然而，當火箭飛行到離地面約300公里左右時，問題開始出現。

火箭的第二級發動機在到達太空時未能點燃。「因為沒有實現任務的可能性，已經向H3發送了銷毀命令」，指揮中心在直播中說道。

JAXA的評論員表示，該機構將調查失敗的原因。

H3火箭能做什麼？

這款下一代運載火箭配備了用於災害管理陸地觀測的ALOS3衛星。由三菱重工（MHI）製造，該火箭可以向國際空間站提供補給。

它還可能通過其實驗性的紅外傳感器設計檢測北韓的彈道導彈發射。

效益高的火箭？

三菱重工稱，H3的每次發射成本估計將近是其前身H-2型的一半，使其能夠在由SpaceX獵鷹9火箭主導的全球市場中競爭。

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）在去年9月發布的一份報告估計，低地球軌道的獵鷹9火箭發射成本約為每公斤2,600美元。相比之下，H-II的類似條件成本約為每公斤10,500美元。

如果發射成功，日本火箭將領先於歐洲航天局今年晚些時候計劃發射的最新低成本火箭——阿麗亞娜6號。

大阪大學太空政策專家渡邊博隆教授（Hirotaka Watanabe）表示，發射失敗「將對日本未來的太空政策、太空業務和技術競爭力產生嚴重影響。」

（路透社、法新社、德新社）

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