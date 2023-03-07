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不為獨裁政權服務！以色列空軍預備役飛官拒參加演習 抗議司法改革

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列總理內唐亞胡領導的政府計畫大幅削弱最高法院的權力，激起了好幾周的示威活動，據報現在甚至就連以色列軍方內部都湧現了抗議的聲浪。資料照片。路透
以色列總理內唐亞胡領導的政府計畫大幅削弱最高法院的權力，激起了好幾周的示威活動，據報現在甚至就連以色列軍方內部都湧現了抗議的聲浪。資料照片。路透

以色列總理內唐亞胡領導的政府計畫大幅削弱最高法院的權力，激起了好幾周的示威活動、讓科技領域驚惶失措與引發政治暴力的憂慮，現在甚至就連以色列軍方內部都湧現了抗議的聲浪。

BBC新聞與以媒報導，以色列預備軍人是軍隊的重要組成部分，經常執行前線角色，但繼精銳的8200網戰部隊（Unit 8200）退伍軍人日前威脅拒絕履行預備役以示抗議後，同屬精銳的以色列空軍第69中隊40位預備役戰機飛官也幾乎全體拒絕參加本周的一日訓練演習。

一位不具名飛官據報告訴「Ynet」新聞網站，該中隊「發出訊號，我們不準備為獨裁政權服務」。

在此同時，以色列國家航空公司「以色列航空」（El Al）的機師據報拒載內唐亞胡夫婦出行，以航後來找到機組人員執飛，讓內唐亞胡夫婦得以前往義大利進行計畫好的國是訪問。有鑑於飛官與機組員的抗議程度，以色列空軍10位前參謀長發表公開信，呼籲內唐亞胡住手與找到危機的解決方案，進一步表明了以軍領導階層的日益憂慮。

紐時指出，以國官員稱數百名預備役軍人不是簽了表達不願參加非必要義務的信件，就是已經退出了訓練任務。以軍高層官員表示，軍方領導人擔心基層內部因政府計畫而越來越高漲的怒火將影響武裝部隊的戰備狀態。

根據報導，以色列預備役飛官經常領導以國對敘利亞和加薩走廊的定期空襲，還會參與任何針對伊朗核子設施的主要攻擊。以國官員說，隨著預備役飛官對政府計畫越來越不滿，最讓他們關心的就是空軍內部動盪。據悉，飛官們也擔心他們可能被要求從事非法作戰，而且政府對司法體制的限制可能強化外國呼籲上國際刑事法庭起訴他們的聲浪。

以色列 空軍

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