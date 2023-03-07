法國年改引發大罷工 全國恐無限期癱瘓

法國多個產業硬起來！聯合無限期罷工以表達對年改方案的不滿。各界都認為此舉將嚴重癱瘓法國，並對經濟造成重大負面影響。面對總統馬克宏「延後退休年齡、增加勞保年資計算」的年改方案，發起罷工的勞方毫不客氣地表示，就是要癱瘓法國來逼政府讓步，但行動和公共帳務部長阿塔爾出言警告，罷工是把雙面刃！

無限期罷工

法國勞工為了爭取自己權益而罷工並非新鮮事，但根據法國《法蘭西24》報導，7日將開始的聯合大罷工非同小可。此次的罷工有教育、能源、交通、工業等產業參與，而且誓言「沒達到目的前就不結束」，恐癱瘓法國經濟數日到數周不等。

法國主要的勞工工會CFDT與CGT宣布要發動「滾動式罷工」，也就是不預設結束日期，而是讓勞工們在每天結束後進行投票，只要同意票沒過半就會繼續罷工。

由於此次罷工有許多基礎建設業如電業、大眾運輸業、航運業、石化業等產業的參與，外界評估，除了常見的大眾運輸停擺之外，法國恐怕還會面臨沒電可用、港口停擺等，會讓法國日常生活「按下停止鍵」的狀況。上周開始罷工的電業就已經讓法國多座核電站被迫降載來因應人手不足的問題，工會代表也警告，發電量只會隨著罷工時間延長而降低。

年改引勞工眾怒

法國此次之所以會有這麼多產業聯合大罷工，主要是因為法國總統馬克宏提出了野心勃勃的年改計畫。美國《政客》指出，新的年改法案將把退休年齡從62歲提高到64歲，並在2027年後，法國勞工若要領到完整的退休金，工作年資就必須達到43年。儘管其他歐盟國家的退休年齡多介於65-67歲之間，但似乎無法澆熄法國勞工的怒火。

面對即將到來的經濟災難，行動和公共帳務部長阿塔爾出言警告，罷工是把雙面刃，參與罷工的勞工也會讓自己的生活陷入困境，並呼籲工會應「負責任地行動」。馬克宏本人在最近被問及對罷工的看法時，則低調表示「沒什麼新看法」，顯見他不願進一步激怒勞工，但應也不會放棄年改計畫。

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