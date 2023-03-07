快訊

嫁出去就不能分遺產…現今「重男輕女」依舊嚴重？ 繼承順序一圖看懂

終結2年婚姻！小甜甜和宋晉賢簽字離婚 經紀人回應了

影響極大！H3火箭首射失敗 日本太空戰略恐受阻

中央社／ 東京7日綜合外電報導
法新社
法新社

日本國產最新主力運載火箭H3一號機今天在眾所矚目下升空，不料最終以失敗作收。日本學者對此表示，日本太空開發戰略本身將會推遲，「影響極為重大」。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞及朝日新聞報導，H3火箭一號機今天上午在日本鹿兒島縣種子島太空中心升空，因無法確認第二節火箭引擎點火，控制中心判斷火箭無法安全飛行，在發射約15分鐘後傳送自毀指令，發射任務宣告失敗。

負責H3火箭組裝等工作的三菱重工業，今天股價受H3火箭一號機發射失敗影響，從開盤的逾5100點一度跌到4900點。

● 日本過去火箭發射失敗案例

日本上一起國產火箭發射失敗案例，是2022年的小型火箭「愛普瑟隆固態燃料火箭」（Epsilon LaunchVehicle）6號機；如果以主力火箭H2A來看，上一例則是2003年的H2A火箭6號機。

回顧日本過去發送自毀指令的失敗案例，包括1999年H2火箭8號機因第一節火箭引擎故障，及2003年H2A火箭6號機第一節火箭兩側大型輔助火箭燃燒氣體外洩；最近一次則是2022年10月愛普瑟隆火箭，在發射後不久就出現姿態控制裝置異常。

這次H3火箭一號機可能是第二節火箭中的引擎出問題。第二節火箭引擎出狀況，過去在1998年發射H2火箭5號機時也曾於燃燒過程中熄火，造成運載的通訊廣播技術衛星無法進入預定軌道。

H3火箭一號機原訂2020年度要發射，但受新引擎研發不順等因素不斷延後，直到今年2月17日才決定發射。

不過2月17日在發射前的階段因為偵測到位於火箭第一節的裝置發生異常決定中止，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等單位隨後查明原因並作修正。

日本火箭開發之路過去不斷遭遇各種失敗，不同原因都得費時採取相關對策，造成無法發射火箭的空窗期可能持續很長時間，這對希望擴大人造衛星發射訂單的日本政府與產業界來說衝擊甚大。

● 學者推測原因查明恐需多年

專長航太工學的東京理科大學教授米本浩一說，這次H3火箭一號機問題可能出現在第二節引擎本身，或是點火的電力系統。這次因為失去火箭本體，能獲得資訊有限，推測查明原因要花的時間可能以年為單位。

談到發射失敗帶來的影響，米本說日本太空開發戰略本身將會推遲，「影響極為重大」。

JAXA名譽教授的川泰宣認為任務失敗令人震驚，「沒有辦法立即想到可能原因，只能思考為極為罕見的失敗」。

的川說，或許須從與2月17日臨時中止發射問題有關的面向著手，「從要打入全球火箭市場的角度來看，不及早找出發生原因，可能會喪失外界信賴」。

● 現場見證民眾難掩沮喪

鹿兒島縣種子島南種子町的長谷公園內，今天上午有不少民眾前往觀看H3火箭一號機發射，就在火箭上午10時37分升空時，現場民眾響起一片歡呼聲並鼓掌叫好。

但升空不久後公園廣播傳來已發送自毀指令，火箭發射失敗的訊息，不少民眾帶著沮喪神情返家。

跟家人一起從東京都前來的30多歲男性說，再次讓人感受到火箭要發射升空並不容易，「雖然可能被認為是失敗，但我覺得會成為好的經驗值，未來也會持續支持」。

● 日本政府成立對策本部查明原因

H3火箭作為日本國產最新主力火箭，被定位為日本今後太空開發的一張「王牌」。日本文部科學大臣永岡桂子今天對發射失敗深感遺憾，「我對無法回應國民及相關人士等各界期待感到抱歉，會以文部科學省立場盡速查明原因、制訂對策，為回應外界對H3火箭的期待，將跟相關機構合作全力且迅速地因應」。

永岡說已指示在文部科學省成立對策本部，跟JAXA從專業角度迅速且徹底查明失敗原因。

JAXA理事長山川宏在記者會說，無法回應跟這次運載的衛星相關人士及多數民眾等的期待，「我要在此深深致歉」。

火箭 日本 太空

延伸閱讀

太空科技夯！北科大新設太空系統工程研究所

北科大新設太空系統工程所 4月10日開放報名

周春米東京食品展行銷 屏東石斑魚進軍日本迴轉壽司

陳其邁拜會日本自民黨核心幹部 感謝力挺台灣

相關新聞

再遇挫！日本最新主力火箭H3發射失敗

NHK報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天表示，由於第二級引擎未點火，日本國產最新主力運載火箭H3發射失敗。

大陸將支持債務重整計畫 斯里蘭卡申請IMF救援有望

斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫今天向斯里蘭卡國會報告，中國政府已同意支持斯里蘭卡進行債務重整。這將有助斯里蘭卡取得國際貨幣基金...

尹錫悅稱由南韓政府支付日本強徵韓勞工賠償 是尊重受害者

韓國國際廣播電台報導：南韓總統尹錫悅7日在首爾龍山總統室主持召開國務會議，在談到政府6日發布的被強徵受害者賠償方案時表示...

日本H3火箭發射失敗 日媒點「關鍵原因」：追求效率致反效果

日本國產最新主力運載火箭H3一號機今天升空以失敗告終，日媒報導，打造H3火箭的團隊過去一段時間追求效率，採用許多跟以往不...

美企科技與技術外流？被列黑名單陸國防企業疑掌握情資

偵察氣球事件引發美國輿論軒然大波之後，六家參與高空偵測氣球計畫的中國企業被商務部列入黑名單。國家廣播公司新聞網(NBC ...

影響極大！H3火箭首射失敗 日本太空戰略恐受阻

日本國產最新主力運載火箭H3一號機今天在眾所矚目下升空，不料最終以失敗作收。日本學者對此表示，日本太空開發戰略本身將會推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦