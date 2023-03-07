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日本H3火箭發射失敗 日媒點「關鍵原因」：追求效率致反效果

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本國產最新主力運載火箭H3一號機今天升空以失敗告終。法新社
日本國產最新主力運載火箭H3一號機今天升空以失敗告終。法新社

日本國產最新主力運載火箭H3一號機今天升空以失敗告終，日媒報導，打造H3火箭的團隊過去一段時間追求效率，採用許多跟以往不同的作法來降低成本，有看法認為可能導致反效果。

日本產經新聞報導，為了爭取更多的民間企業委託發射人造衛星訂單，團隊以「顧客第一」的概念研發H3火箭，採用了迥異過往的各種新作法，徹底地追求效率。

目前已有看法認為，這種做法可能帶來負面影響，導致發射失敗。

最具特色的就是零組件採購。有關火箭研發過程中的零組件，過去都是全新研發專用品，但改變方針為利用既有民間零組件。例如電子零組件約9成來自汽車零組件等，可以讓發射成本降到目前主力火箭H2A的一半左右，大約是50億日圓。

不過，有看法指出，跟專門開發的零組件相比，民間既有零組件的品質可能較為遜色。

再來就是火箭組裝的作業時間，除了強化產線產能外，還引進3D列印及產業用機器人等，從本來的一個月縮短到半個月。如此一來，從接受訂單到發射的期間，也可以從2年縮短到1年。

但也有看法認為，這種作法的品質無法跟「職人技術」相提並論。

最後是為了H3火箭新開發的主引擎LE9，在引擎冷卻等方面採用獨特的高效率方式，推力可達H2A的1.4倍，且減少零件數量讓結構更為簡單，也對降低成本做出貢獻。

只不過，新引擎問題頻傳，讓H3火箭原本預訂在2020年發射的日程兩度延期，引擎開發過程並不順利。

JAXA過去主張採用這些新手法的結果可以讓H3火箭獲得跟歐美等主要火箭相同的競爭力。只不過，如果從今天發射的結果來看，也有陷入「便宜沒好貨」的可能。

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