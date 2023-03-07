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中國干涉加國大選 加總理決啟動調查

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
加拿大總理杜魯道6日表示，會任命「獨立特別調查員」，深入調查中國深入加拿大選舉的指控。（Photo by European Parliament on Flickr under C.C. License）
加拿大總理杜魯道6日表示，會任命「獨立特別調查員」，深入調查中國深入加拿大選舉的指控。（Photo by European Parliament on Flickr under C.C. License）

中國涉入加拿大選舉風暴持續延燒，加拿大政府決定派出獨立調查員！加拿大國會日前通過議案，要求針對外國干預內政的狀況進行調查。加拿大總理杜魯道更強調，不僅中國，伊朗、俄羅斯等國也有干涉國家內政，也會有專門委員會對此進行額外調查。

近期，國際媒體發表一系列報導描述，中國政府試圖干預2019年和2021年的加拿大選舉。根據報導，2021年加拿大大選時，中國共產黨因為擔憂加拿大保守黨會對中國採取強硬態度，於是強烈支持自由派，如在華人眾多的選取讚賞自由派的候選人。

調查中國干預選舉

衛報》報導，加拿大總理杜魯道6日表示，已要求國會國家安全委員會的議員，對所謂的「外國選舉干預」展開調查，並會任命「獨立特別調查員」，深入調查中國深入加拿大選舉的指控

針對中國干預加拿大內政的狀況，加拿大國會日前就通過議案，要求政府進行公開調查。但杜魯道3日卻拒絕公開調查，還稱目前在進行的調查已經足夠。但卻引發反彈，輿論壓力持續升高，因此他才點頭宣布任命特別調查員。

杜魯道宣稱，「2019年與2021年的選舉結果並未受到外國干預影響」。但他也強調，即使選舉結果未因此改變，但外國試圖干預「仍令人煩擾且非常嚴重」。對此，中國官員駁斥上述的指控，並稱其為「毫無根據的毀謗」，並強調「中國沒有興趣干涉加拿大的內政」。

伊朗、俄國也有干預

BBC》報導，杜魯道也指出，除了中國之外，伊朗和俄羅斯也都有干涉加拿大選舉，「這並非全新的問題，但這不僅影響到國家的民主，更牽涉到整體國家的運作」。

情報監管單位「國家安全與情報國會委員會」將展開對外國干預的調查，並會向國會報結果告。杜魯道也表示，會要求監管單位「國家安全與情報檢查局」(NSIRA)檢視加拿大的國安單位是如何應對外國干預的威脅。

保守黨黨魁博利維批評，政府官員只會向在野黨議員展示「部份資訊」，而且還會要求參與調查的議員保密，痛批「這只是要防止任何人對此事進行評論」。

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