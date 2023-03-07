髮夾彎！中國干預大選爭議 杜魯多改口宣布將展開獨立調查

在反對派的壓力下，加拿大總理杜魯多6日宣布，將委任獨立調查員調查中國干預加拿大選舉的指控。

杜魯多表示，維護公眾對選舉民主進程及政府機構的信心至關重要，將任命一名獨立調查員，他將獲廣泛授權進行調查，並就處理外國干預和加強民主提出建議。

最近幾周加拿大有一系列媒體報導指，杜魯多收到情報簡報，稱中國干預2019年和2021年大選，其中環球郵報2月17日的報導援引情報稱，中國更希望杜魯多所屬的自由黨再次連任，而非保守黨政府。

上周一個由政府官員組成的無黨派團體發表一份報告指，發現有外國干涉2021年大選的企圖，但「還未達到影響選舉完整性的門檻」。

對此，在野黨要求政府展開司法調查，但杜魯多上周表示，雖然選舉可能有受到中國部分干預，但並不影響最終結果，認為目前調查已足夠，也有機制防止外國干預，拒絕公開調查。