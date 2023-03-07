諜影幢幢 美盯陸「特洛伊木馬」

華爾街日報報導，美國部分國家安全和五角大廈官員日益懷疑，豎立在美國各地港口那些由中國大陸製、用來裝卸貨櫃的起重機，可能提供北京一個在眾目睽睽之下的秘密蒐集情報的間諜工具。總部在上海的港口機械製造商振華重工被比喻作特洛伊木馬。

儘管振華重工製造的起重機品質頗佳且價格低廉，但內含複雜的感應器，美方擔心這些機器可記錄並追蹤貨櫃的出發地和目的地，進而得知進出美國的物資以支援全球各地美軍軍事行動的訊息。

路透報導，對此中國外交部發言人毛寧6日在外交部例行發布會回應稱，有關說法「草木皆兵」，誤導美國民眾。

華爾街日報引述前美國反情報官員伊凡尼納說法報導，這些起重機還可提供遠端路徑，能破壞物流。伊凡尼納說，「起重機可以是新的華為。這會是合法業務的完美結合，能偽裝進行秘密情報蒐集」。

美國先前對高空氣球的緊張反應，引發國安官員列舉可能在美進行監視或干擾的一系列大陸製設備，其中包括行李檢查系統和電力變壓器，美方也擔心中國大陸透過戰略投資對世界各地港口的控制日增。大陸幾乎包括包辦了所有全球新造貨櫃，也控制了一項航運數據服務。

美國國會議員去年12月通過價值8,500億美元的國防政策法案，要求運輸部海事主管官員與國防部長等人協商，在今年底前就外國製造起重機在美國港口是否構成網路安全或國家安全的威脅，進行非機密研究。