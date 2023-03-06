反對種族歧視與壓迫 突尼西亞人上街抗議

突尼西亞人為了抗議總統賽意德逐漸加強打壓異議者與反移民政策，4日群起上街頭抗議，希望賽意德能回應民意，展開對話，不要讓突尼西亞走回獨裁老路。專家認為，賽意德的舉動是典型的政治伎倆，透過打擊移民來轉移內政執政不利的焦點。

人民上街抗議

根據《德國之聲》報導，突尼西亞最具影響力的工會UGTT，4日在首都突尼斯發起遊行示威，帶頭反對總統賽意德最近對反對勢力與少數民族的壓迫。賽意德近期不斷藉機逮捕反對他的知名領袖，是他自2022年7月發動軍事政變解散國會後，規模最大的壓迫行動。於此同時，他也在不斷煽動反移民言論，認為來自非洲的移民「正在試圖破壞突尼西亞的人口結構」。

對此，於2015年因促進國內政治對話而獲頒諾貝爾和平獎的UGTT工會呼籲賽意德與他們展開對談。工會秘書長塔布比認為，賽意德正在透過暴力行為分裂國家，而且許多會員也對突尼西亞的經濟前景不樂觀。面對政府的打壓與抓捕，塔布比向群眾表示，工會領袖們不會屈服於逮捕與刑期，會持續捍衛人民的自由與權利。

轉移施政不利焦點

法國《法蘭西24》採訪法國國家科學研究中心研究員蓋瑟指出，賽意德的策略就是在轉移焦點，並尋找替罪羊。他先是在2021年指責總理施政不利後解散國會，現在又打壓UGTT工會，指控他們把持突尼西亞經濟且與外國勢力勾結。

賽意德也透過反移民、反黑人等歧視言論來卸責，認為突尼西亞之所以民生凋敝，都是這些非法移民與少數族群惹的禍。他深信突尼西亞是全球化之下的最大受害者，而且他的言論說法有不少擁護者。就在賽意德發布反移民言論後，警方就收到大量關於非法移民的線報。許多在邊境，自認被非法移民打擾生活並剝奪工作機會的民眾，也藉機毆打非裔族群，導致國內種族衝突的危險急遽上升。

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