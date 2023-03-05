俄科學家家中遭勒斃 曾參與研發俄國產新冠疫苗

曾參與研發俄羅斯國產新冠肺炎疫苗「衛星5號」（Sputnik V）的該國科學家波帝科夫（Andrey Botikov），日前疑似在家中遭人以皮帶勒斃。這是自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，最新1起俄國科研人員和政治人物離奇死亡的案件。

年僅48歲的波帝科夫2日被發現陳屍其莫斯科家中，他除了頸部有勒痕，身上也有刺傷及擦傷。當局正朝謀殺案方向偵辦，已逮捕1名29歲男子。據研判，有可能是兇手與死者爆發衝突後，用皮帶活活勒斃他。

據報導，該嫌犯和死者間疑似有金錢糾紛，嫌犯曾因其他罪名而被重判10年有期徒刑，並在接受偵訊時「坦承」殺害波帝科夫。

波帝科夫為病毒學者，由於參與研發國產疫苗的貢獻，2021年獲俄國總統普亭頒發祖國功勛勛章。