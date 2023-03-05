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富國每年提供5千億 可助窮國走出困境

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
數位革命進展快速，但許多貧窮國家卻被拋在腦後，尤其俄烏戰爭更加劇糧食與燃料的價格，導致經濟狀況惡化。（Photo by UN Women on Flickr under C.C. License）
數位革命進展快速，但許多貧窮國家卻被拋在腦後，尤其俄烏戰爭更加劇糧食與燃料的價格，導致經濟狀況惡化。（Photo by UN Women on Flickr under C.C. License）

通膨、疫情與氣候變遷，便貧窮國家陷入經濟困境！聯合國秘書長古特雷斯4日警告說，數位革命進展快速，但許多貧窮國家卻被拋在腦後，尤其俄烏戰爭更加劇糧食與燃料的價格，導致經濟狀況惡化，無法將資金用於技術發展。他呼籲富裕國家應聯合起來，每年提供5000億美元，以幫助「陷入經濟惡性循環」的國家。

「最不發達國家峰會」（Least Developed Countries summit）4日於卡達舉辦，該峰會由聯合國經濟和社會理事會組織發起，旨在提高發展落後國家的國際地位與經濟能力。古特雷斯4日也出席該峰會，痛批富有國家忽視貧國的處境。

窮國身陷債務危機

聯合國新聞》報導，最不發達國家 (LDC) 是聯合國列出在社會經濟發展指數表現最差的國家，人均國民總收入低於1018美元，這些國家主要有過度仰賴農業收入、容易受到自然災害波及與入學率較低等狀況。目前聯合國認定有46個最不發達國家，大多數位於非洲，1994年到2020年，僅6個國家脫離最不發達國家的稱號。

聯合國指出，最不發達國家都面臨著嚴重的債務問題，如莫三比克、聖多美和普林西比、索馬利亞與蘇丹等國被列為「陷入債務困境」，另外還有16個國家則處於債務崩潰的高風險。

富國共同援助5千億

半島電視台》報導，古特雷斯說，富有國家過去透過貿易壁壘、減少金援或拉低商品價格等方式，來剝削貧窮國家的權益，尤其在新冠肺炎爆發的期間，全球貧富不均的狀況加劇，許多最脆弱的國家面臨到經濟、社會與健康的多重打擊。

他更指出，數位革命興起，但貧窮國家已經被遠遠拋在後頭，而且俄烏戰爭導致燃料、糧食價格遽增，導致這些國家的資金只能運用在維持基本的民生需求，更難發展數位科技，離富國的技術手準愈來愈遠，最後陷入惡性循環當中。

古特雷斯說，世界金融體系的遊戲規則是由富有國家創造，將貧窮國家拒於門外，導致最不發達國家陷入「永久化」的貧窮與不公平。他呼籲，這些國家每年至少需要5千億美元的援助，創造就業機會與償還債務。

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聯合國 債務危機

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