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16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死
現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，隔年被判處無期徒刑，如今她在自己的要求下已接受安樂死。
BBC報導，萊爾米特2007年2月28日趁丈夫不在時，接連殺害四名女兒和一名兒子，犯案後輕生未果，最終打電話給急救單位求助，震驚比利時社會。萊爾米特2008年被判處無期徒刑，隨後於2019年被轉移到精神病院。
當年萊爾米特的律師辯稱她精神錯亂不應該坐牢，但陪審團認定她犯有謀殺罪並裁定無期徒刑。她的委任律師表示，她近來取得了各種醫學意見，按照比利時安樂死的程序做出決定。
比利時法律允許選擇安樂死，但只有在遭受無法忍受的心理痛苦、無法治癒的絕症時才行，而且申請者必須要清楚了解到自己的決定。
據了解，比利時2022年約有2966人選擇安樂死，比2021年增加了10％，癌症是常見原因，但相關人員透露，如今有愈來愈多人提出不同類型且難以承受的痛苦，從心理到生理問題都有。
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