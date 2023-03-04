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美官員：持續強化對陸嚇阻能力

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
聯邦參議院軍事委員會參議員蘇利文分析大陸若奪下台灣，將讓美國受制於最大對手之一。華盛頓記者張文馨／攝影
聯邦參議院軍事委員會參議員蘇利文分析大陸若奪下台灣，將讓美國受制於最大對手之一。華盛頓記者張文馨／攝影

美國國防部印太事務助理部長瑞特納二日參加智庫座談時表示，美國會持續強化對中國的嚇阻能力，確保「侵略的代價高得讓北京無法承受」。他說，雖然要嚇阻中國在二○三○年前入侵台灣並不容易且挑戰很大，但相信可以做到。

瑞特納表示，中方將關閉對美軍事溝通管道作為一種表達不滿的手段，這既不穩定且危險，美方認為雙邊應更好地管理此事。

聯邦參議院軍事委員會參議員蘇利文（Dan Sullivan）則是在一場在以台灣重要性為題，從全球經濟和地緣政治角度，分析中共奪台的後果時表示，這將災難性打擊美國和全球經濟，先進晶片除影響全球經濟，還包含高端戰機與雷達，美國可能會受制於最大對手之一。

蘇利文也指出，台灣是對抗中國共產黨威權擴張的第一線，若中共突破第一島鏈，將是全球關鍵地區的地緣戰略挫敗，且將直接威脅美國領土和人民，若解放軍拿下台灣，下一步將擴張到美國領土關島和北馬里亞納群島所在的第二島鏈，因此，他認為強化嚇阻力量應該是美國政策的優先。

蘇利文也批評，去年通過的國防授權法，對於確保台灣自我防衛能力有重大進展，但拜登政府支持力道不足，使國防授權法的最重要部分缺乏資金。

蘇利文引述前總統艾森豪在回憶錄所說，若侵略台灣成功了，會影響區域條約盟友看待美國履行防禦條約義務的能力，憂慮至今猶在，包含日本、南韓和澳洲。

蘇利文並以烏克蘭為例表示，台灣必須展現為反抗侵略奮戰至死的意志。他說，若中共奪下台灣，中國共產黨總書記習近平的威權模式會在全球迸發，全球包含台灣人民都不願見到這個狀況。

蘇利文說，應確保台灣有足夠自我防衛能力，應強化美國回應能力，並在侵略發生之前，與全球盟友取得共識，對中共表明，侵略要面臨經濟、金融、貿易和能源制裁後果。

蘇利文前年六月與參議員譚美、昆斯搭乘軍機訪問台灣，宣布贈台新冠疫苗；他在一九九五年和一九九六年台海飛彈危機期間擔任陸戰隊隊員，服役於兩棲突擊艦貝洛伍德號奉時任總統柯林頓之命穿越台海。

美國 中共

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