「四方安全對話」和披頭士樂隊：它們哪裡相似？

（德國之聲中文網）"四方安全對話"（Quad）是一個什麼形式的組織？日本外相林芳正一言以蔽之："就像披頭士樂隊吧"。他的這一定義的理論是，披頭士"成員固定，他們同台演出超過10年，不過，它更是一個柔性小組，披頭士內部，保羅·麥卡特尼（Paul McCartney）也出獨唱專輯"。

林芳正不僅是日本頂尖政治家，也是音樂愛好者，彈得一手好鋼琴，2021年七國集團外長在披頭士故鄉利物浦聚會時，這名日本外相即興演奏了列儂（John Lennon）的"想象"（Imagine）一曲，讓其他與會者驚嘆不已。

正在印度舉行四方安全對話的另一名主角、美國國務卿布林肯，也是一名吉他手，其演技相當精湛，他曾出版過受到古典滾石影響的歌曲，但他對四方安全對話的評述，卻缺乏林芳正的"樂感"。布林肯說，"我們把它看作是一個可變幾何形"，"一種國家間不同的集合，有些是非正式聯盟，有些是松散的伙伴關系，有些是建立在雙邊關系基礎上，有些是稍大些的集團"。他說，這背後的理念是"確保我們有能力接受任何特殊的挑戰"。

用它對付中國？四國外長怎麼說？

四方安全對話最早由日本已故前首相安倍晉三於2007年推動成立，除日本外，成員還包括美國、澳大利亞和印度。該組織於2021年聚首白宮後才突顯出其存在的意義。四方安全對話認為，其宗旨是加強民主國家之間在外交和軍事領域的交流，迎接中國的挑戰。北京則將"四方安全對話"看成在亞太地區旨在對其展開圍堵攻勢。

在周五（3月3日）的四方安全對話外長會議期間，布林肯表示，該組織的目的不是阻擋中國的崛起，也不是要求地區國家選邊站，"我們的目的是提供一個選項，一個積極的選項"。澳大利亞外長黃英賢和印度外長均表示贊同，黃英賢說，"我更願意思考我們支持什麼，而不是反對什麼。"印度外長蘇傑生也說，"我們提供選項，集體提供完全不同的東西。"

日本外相林芳正也表示，只要中國信守法律以及國際准則，其行為符合國際機構標准，那麼在中國與四方安全對話之間不存在沖突。

（綜合報道）

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