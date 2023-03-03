德施壓美供烏克蘭坦克？蕭茲將訪美 棘手話題秘密談

德國總理蕭茲第二次出訪美國前夕，華盛頓上演了令人思索的一幕：美國總統拜登的安全事務顧問蘇利文接受媒體採訪時公開表示，總統在德國總理的迫使下勉強同意向烏克蘭提供阿布拉姆斯主戰坦克，它們將配合歐洲向烏克蘭派送的坦克在戰場作戰。蘇利文說，德國方面明確表示，沒有美國的阿布拉姆斯，就沒有德國的豹二，考慮到大西洋聯盟的團結一致以及烏克蘭得到急需的物資，拜登這才答應。

歐洲戰略自主？一個神話

雖然德國聯邦政府否認輸送豹二坦克同美國提供阿布拉姆斯坦克直接掛鉤，但《國際政治季刊》執行主編霍夫（Henning Hoff）對德國之聲表示，德國政府不想讓人們得出印象，即德國向美國施加了壓力，「但我認為，蕭茲總理向華盛頓表明：我需要你們背後的支持，否則我難以邁出這一步。這一點應該是清楚的，而且這一盤算顯然成功了。」

此舉證明蕭茲在華盛頓具有一定的影響力，而烏克蘭戰爭也再清楚不過地顯現，德國和歐盟在安全政策方面對美國有著多麼大的依賴。迄今為止，美國對烏克蘭在軍事、金融以及人道援助方面給予了大力支持，其力度超過任何一個西方伙伴。若沒有美國核武保護傘，西方對烏克蘭展開的所有行動在核大國俄羅斯的威脅面前將不具任何可信度，都將不堪一擊。霍夫說，「歐洲能夠在安全政策領域自主行動只是一個想法，一個夢幻，這場夢已經做完。」他繼續說，「歐洲必須做出極大努力，在防務和安全政策領域迎頭趕上，只有實現了這一步，才可談及『歐洲有自主行動的能力』」。

跟中國做很大生意讓拜登如鯁在喉

對華盛頓而言，真正的對手不是俄羅斯，而是中國。美國擔心北京向俄羅斯輸送武器。這一背景下，拜登在尋找盟友、打造聯盟，共同應對中國，恰恰是與中國有著深厚貿易往來的德國，需要在這裡補上一課。根據網上平台Statista的數據，2021年德國與俄羅斯的貿易額約為600億歐元，同期與中國的外貿則實現了2470億歐元，是俄羅斯的4倍。可以料想戰爭爆發後這一差距還在繼續拉大。

德國總理面臨的窘境是，在安全政策領域離開美國將一事無成，各方對此毫無疑義；但在經貿層面，德國高層似乎希望同美國保持距離。《國際政治季刊》執行主編霍夫（Henning Hoff）認為，「我不認為，這種做法能夠成功。德國將不得不選邊站，這一壓力將會加大。」他說，已有跡象看到蕭茲的態度在發生變化。在中國可能向俄羅斯提供武器的議題上，蕭茲直接向北京喊話不要這樣做。

德國乃至歐盟深懷憂慮的另一個議題是美國所謂的「降低通膨法」（IRA），該法實質上是對本土綠色能源工業進行補貼的合法化。歐方擔心由此引發工業外移，形成不利局面。經過幾個回合的討論後，美國仍堅持強硬態度。即便此次蕭茲同拜登再次討論這一議題，外界也不會得知具體的內容，早在蕭茲啟程前，雙方就已達成共識不會舉行記者會。同一年前訪美不同，此次行程蕭茲未帶記者。德國政府發言人說，兩國領導人相互尊敬有加，希望舉行「非常秘密的交流」。

（綜合報導）

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