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Quad外長會議 警告俄勿用核武、反對改變南海和東海現狀

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
4方安全對話3日在印度新德里舉行外長會議。法新社
4方安全對話3日在印度新德里舉行外長會議。法新社

四方安全對話（Quad）外長會議3日在印度首都新德里召開，美國國務卿布林肯等4國外長會後共同聲明，強烈反對任何片面改變現狀的企圖；強烈支持自由、法治、主權和領土完整，和平解決爭端、不訴諸威脅使用或使用武力或威脅航行飛越自由。4人強調，這些均對印太地區及其他區域的和平穩定與繁榮不可或缺。該聲明並警告俄羅斯，「不允許」在烏克蘭威脅使用或使用核武。

布林肯、日本外務大臣林芳正、印度外長蘇杰生和澳洲外長黃英賢3日會談，是自去年9月以來，第6次Quad外長會議。共同聲明提到，4國強烈反對任何片面尋求加劇區域內緊張的行為，並對爭議性的軍事化作為、海防船艦與海上民兵的危險運用，以及對其他國家開發其近海資源活動的擾亂。

美國 印度 日本 澳洲 布林肯 林芳正

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