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吉薩大金字塔主入口上方有「隱藏通道」 埃及官方公布影像

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
埃及古文物部門官員2日證實吉薩大金字塔主入口上方存在一條隱藏的內部通道，並且公布了內窺鏡拍到的影像。法新社
埃及古文物部門官員2日證實吉薩大金字塔主入口上方存在一條隱藏的內部通道，並且公布了內窺鏡拍到的影像。法新社

埃及古文物部門官員2日在吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza）旁召開記者會，證實主入口上方存在一條隱藏的內部通道，並且公布了內窺鏡拍到的影像。

BBC報導，吉薩大金字塔高146公尺，建成於古埃及第四王朝的古夫（Khufu）法老統治期間（約西元前2609至西元前2584年）。儘管這座金字塔是地球上最古老與最大的紀念碑之一，但目前向未就建造方式達成共識，「ScanPyramids計畫」的科學家團隊則在2016年首先利用渺子成像術（muography）偵測到這條隱藏通道。

根據介紹，渺子（muons）是宇宙射線的副產品，只有部分被石頭吸收。研究人員通過分析渺子如何穿透金字塔而得以檢測內部密度變化。藉由這種非侵入式技術，研究團隊發現大金字塔北面後方有著一個空的空間（empty space），位置在主入口上方約7公尺處，該區域則有著石製「人字形結構」（chevron structure）。

報導指出，研究團隊用雷達與超音波進行了進一步檢測，隨後經由石頭中間一個極小的接縫送入了6公厘寬的內窺鏡。從埃及官方在記者會公布的攝影機拍攝影像可見，這條長9公尺、寬2.1公尺的空蕩蕩通道有著粗鑿石塊製成的牆壁與拱形的石製天花板。

埃及最高古物委員會主席瓦奇瑞（Mostafa Waziri）表示，「我們將要繼續掃描，看看我們能做些什麼…弄清楚我們可以在下方找到什麼，或者就在這條通道的盡頭」。考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）說，這條通道代表了一項「重大發現」，將「頭一次走進世界各地人民的房子與家園」，並稱可能有助揭露古夫王的墓室是否還存在於大金字塔內。

研究團隊經由石頭中間一個極小的接縫送入了6公厘寬的內窺鏡，拍攝到2016年首利用渺子成像術偵測到的隱藏通道內部影像。歐新社
研究團隊經由石頭中間一個極小的接縫送入了6公厘寬的內窺鏡，拍攝到2016年首利用渺子成像術偵測到的隱藏通道內部影像。歐新社
埃及古文物部門官員2日公布吉薩大金字塔主入口上方隱藏通道的內窺鏡拍攝影像，粗鑿石塊製成的牆壁與拱形的石製天花板。歐新社
埃及古文物部門官員2日公布吉薩大金字塔主入口上方隱藏通道的內窺鏡拍攝影像，粗鑿石塊製成的牆壁與拱形的石製天花板。歐新社

金字塔 埃及 團隊

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