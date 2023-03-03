普亭耗盡國庫？俄羅斯鋁業大亨預言：2024年就沒有錢了

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聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
俄羅斯鋁業大亨、寡頭德里帕斯卡2日表示在西方制裁的影響下，除非俄國設法從友好國家獲得支援和幫忙，否則「俄國可能在明年耗盡所有金錢」。路透
俄羅斯鋁業大亨、寡頭德里帕斯卡2日表示在西方制裁的影響下，除非俄國設法從友好國家獲得支援和幫忙，否則「俄國可能在明年耗盡所有金錢」。路透

俄羅斯鋁業大亨、寡頭德里帕斯卡（Oleg Deripaska）2日表示在西方制裁的影響下，除非俄國設法從友好國家獲得支援和幫忙，否則「俄國可能在明年耗盡所有金錢」。

衛報報導，曾是俄羅斯首富、俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）創辦人德里帕斯卡2日在西伯利亞的「克拉斯諾雅茨克經濟論壇」（Krasnoyarsk Economic Forum）上坦言「明年就沒有錢了，我們將需要外國投資者」。

德里帕斯卡在俄國入侵烏克蘭後便受到英國、美國和歐盟的制裁，他在論壇上指出「國家的資金所剩無幾，這也是為何他們（俄國政府）開始將腦筋動到我們身上」，他還補充說「俄國正承受來自西方制裁的嚴重壓力，國家及企業將不得不尋求其他擁有大量資源的國家進行投資」。

此外，德里帕斯卡強調「俄羅斯應該繼續發展市場經濟，國家資本主義不是一種選擇」。

俄羅斯 美國

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