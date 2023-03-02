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FBI：疫情疑源於武漢實驗室 中國批抹黑

德國之聲／ 德國之聲

針對美國聯邦調查局局長雷（Christopher Wray）先前表示，美方評估認為，中國中部城市武漢一家實驗室的洩漏，可能導致了新冠病毒（COVID-19）大流行，中國外交部週三（3月1日）回應，這一說法「毫無可信度」。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上反駁，說美方讓情報部門搞科學問題，本身就是將溯源問題政治化。「基於美國情報部門造假、欺騙的斑斑劣跡，他們得出的結論沒有任何可信度可言」，「美方再次翻炒實驗室洩漏論，抹黑不了中國，只會進一步拉低自身信譽」，毛寧說。

她還強調，新冠病毒極不可能從實驗室洩漏，是由中國和世衛組織（WHO）聯合專家小組實地走訪武漢相關實驗室，並同科研人員深入交流後得出的權威科學結論，準確反映在有關聯合研究報告中，得到了國際社會和科學界的廣泛認可。

新冠病毒於2019年12月在武漢首次被發現，然後傳播到世界各地，並導致近700萬人死亡。

路透社週二（2月28日）曾報導，美國聯邦調查局局長雷表示，該機構已評估洩漏來自中國武漢的實驗室，可能導致了新冠病毒的大流行。同時，美國能源部和其他單位也得出了類似的結論。

此外，雷還指責中國政府試圖阻撓美國調查疫情起源。他說：「中國政府......一直在盡最大努力試圖阻撓和混淆我們的工作……這對所有人來說都不是件好事。」

美國官員拒絕詳述讓能源部改變立場的新情報內容，但他們透露，美國能源部和聯邦調查局雙方，是基於不同的原因、歸結出了同樣的結論。

除美國能源部的最新調查結果外，美國早前另有4所情報機構認定疫情是「動物自然傳播引起」，美國中央情報局（CIA）等其他情報機構則仍未下定論。

對此，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時透露，美國情報機構內部仍存在多種觀點。他說：「美國情報圈有部分單位已經得出結論，有些單位則未下決斷，還有些單位表示，他們真的沒有足夠資訊來下定論。」

（路透社、中國外交部等）

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