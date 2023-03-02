媒體：美國擬同盟友制裁中國

路透社週三（3月1日）獨家報導，據4名美國官員以及其他消息人士稱，美國正在探詢國際社會意見，即若北京為莫斯科提供軍事支持，美國盟友是否有可能對中國實施制裁。

磋商目前處於初步階段，旨在爭取一系列國家的支持，尤其是七國集團（加拿大、英法德義日）的成員，以協調對任何潛在制裁的支持。且目前還不清楚華盛頓會提出哪些具體制裁。作為實施制裁的帶頭機構，美國財政部拒絕發表評論。

美國最近幾週稱中國正在考慮向俄羅斯提供武器；中方對此予以否認，稱美國散步虛假信息。但拜登政府尚未公開提供相關證據。

熟悉此事的消息人士說，拜登政府為了打擊中國對俄羅斯的支持而採取的初步措施，包括在行政和外交層面（含財政部）進行非正式接觸。他們說，官員們正在和俄烏戰爭爆發之初最支持對俄羅斯實施制裁的核心國家們，為針對北京的潛在行動奠定基礎。

白宮一位國家安全委員會發言人表示，俄羅斯發動的這場戰爭，讓中國和歐洲以及其他國家之間的關係變得困難。他說：「這會分散中國的注意力，以他們的國際關係來說，這是個他們不需要也不想要的潛在打擊」。

另一位官員告訴路透社，他們只看到很少的情報顯示關於中國考慮可能向俄羅斯提供軍事援助的說法。然而，一位美國官員表示，他們正在向盟友提供該情報的詳細說明。

據消息，華盛頓在制裁問題上的初步接觸，還沒有就任何具體措施達成廣泛協議。一位消息人士說，美方希望先提出制裁的想法；若發現中方向俄方供貨，也會再衡量情況。

而拜登本週五（3日）將在白宮會見德國總理肖爾茨（Olaf Scholz），預計中國在俄烏戰爭中的角色將成為議題之一。而在此之前，二十國集團峰會（G20）外長會議1、2日在印度舉行，除了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）外，中國外交部長秦剛、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也會到場出席，除了俄烏戰事外，各方的互動也引起關注。

布林肯於本週二（2月28日）出訪中亞時，提及美方曾在2月初及去年11月的慕尼黑會議及G20峰會上直接警告中國為俄方提供武器的代價，他說美方的制裁會「毫不猶豫地針對違反我們制裁、或以其他方式參與支持俄羅斯戰事的中國公司及個人」。

上週五（2月24日）中方在俄烏戰爭屆滿一週年時，發表了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提了12點聲明，呼籲全面停火，受到西方的質疑。

（綜合報導）

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