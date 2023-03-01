希臘火車相撞釀至少32死！倖存者曝駭人瞬間：經歷惡夢般10秒

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
希臘北部城市坦佩（Tempe）2月28日深夜傳出兩列火車高速相撞，造成至少32死85傷。路透
希臘北部城市坦佩（Tempe）2月28日深夜傳出兩列火車高速相撞，造成至少32死85傷。路透

希臘北部城市坦佩（Tempe）2月28日深夜傳出兩列火車高速相撞，造成至少32人死亡、85人受傷，目前救援仍在進行中，肇事原因尚待釐清。

綜合外電報導，一列從雅典開往北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）的客運列車與一列從塞薩洛尼基開往拉里薩（Larissa）的貨運列車在坦佩附近相撞，多節車廂出軌，至少三節出軌起火並冒出濃煙，前兩節幾乎完全撞爛。

消防隊在當地時間1日凌晨5時半發聲明說，警察、消防和救援人員仍在現場工作，重點是載客列車的前兩節車廂。預計死亡人數還會上升。

鐵路營運公司Hellenic Train指出，事故發生時，這列客運火車上約有350名乘客。據了解，約有194名乘客乘坐巴士安全疏散到塞薩洛尼基。

有倖存民眾表示，「車廂裡一片恐慌，大家都在尖叫」、「由於撞擊力道強大，有幾名乘客被拋出火車車窗外」，還有乘客說，「這彷彿是場地震。」

一名未具名的年輕倖存者表示，就在撞車前，他感覺到火車急煞並看到火花，接著突然停了下來。「我們的車廂沒有出軌，但前面的車廂有而且撞壞了，明顯感受到震動」，說自己用袋子打破第四節車廂的窗戶逃難。

有乘客直言經歷「惡夢般的10秒」，稱「我們聽到一聲巨響，隨後車廂開始翻滾，所有人倒成一片。四周都是起火的電纜，火勢又快又急，一旦翻身就會被燒傷，因為兩側都是火。」

根據電視台畫面捕捉到的車廂慘況，可以看到列車車窗嚴重破損，內部瀰漫濃煙，走道也散落金屬碎片，救難人員僅能透過手電筒、頭燈尋找受困者。

希臘北部城市坦佩（Tempe）2月28日深夜傳出兩列火車高速相撞，造成至少32死85傷。路透
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車廂 出軌

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