芬蘭等不及了！國會將審議加入北約

受到烏俄戰爭的影響，芬蘭國會決定先行審議加入北約的國際條約，確保芬蘭能盡速成為北約成員國！而本來想和芬蘭同時加入的瑞典，恐因土耳其的阻撓而被迫延後加入。匈牙利也因為芬蘭與瑞典先前大力批評該國的民主法治而遲遲不願表示同意，替兩國入北約增添變數。

芬蘭國會先批准

根據法國《法蘭西24》報導，芬蘭國會在2月28日將入北約條款納入議程討論，並預計在當地時間1日下午投票。若通過，就代表芬蘭在北約正式同意芬蘭加入北約之前，就先行批准相關條約，搶在條約成立前就行使國會同意權。日後若北約正式通過申請，就只要芬蘭總統簽字，就能即刻生效。

從先前的討論看來，芬蘭多數國會議員都支持加入北約，因此1日的投票有相當大的機率會通過。目前僅傳出部分議員對於北約並未保證不會在芬蘭部署核武一事感到不安，希望國會納入此一但書。不過外交部長哈維斯托向議員們保證，芬蘭將不改禁止核武的立場。但芬蘭是否能在必要時拒絕北約核武進駐國內，仍有待商榷。

匈牙利、土耳其是最大阻力

美國《政客》指出，所有北約成員國只剩下土耳其與匈牙利尚未完成條約批准。據了解，土耳其先前因為瑞典民眾焚燒古蘭經事件，再加上不肯引渡土耳其認為是「恐怖份子」的庫德族工人黨份子，正藉此為籌碼，要拖延瑞典入北約的時程。

匈牙利也是因為瑞典與芬蘭都曾大力抨擊該國的民主法治，質疑匈牙利正朝獨裁政權前進，而有意阻擋兩國入北約。匈牙利總理奧班就表示，無法同意兩個對匈牙利「散播不實謠言」的國家成為盟國。目前，這4國正在互相協調，希望能互相商討出個各國都能接受的結果。

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