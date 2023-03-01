防俄羅斯人非法入境！芬蘭開始興建「長達200公里邊境圍牆」

芬蘭已開始在其與俄羅斯長達1340公里的邊界地區「建造圍欄」，以此應對俄羅斯入侵烏克蘭後引發的大規模非法入境。

衛報報導，芬蘭2月28日宣布開工建設，邊境防衛隊在聲明中指出「將先將清理森林開始，道路建設和圍欄安裝最快可以在3月展開」。芬蘭計劃耗資約3.8億歐元在其與俄羅斯的邊界上修建長達200公里、高3公尺的圍欄，頂部除了配有帶刺鐵絲網外，重點區域更配備夜視監視器、探照燈和喇叭。

目前在伊馬特拉（Imatra）邊境進行的圍牆建設預計將於6月結束，而未來在2023年至2025年之間會再另外設置70公里長的圍牆，主要集中在芬蘭東南部邊境。

雖然過去芬蘭與俄羅斯的邊界的互動良好，但芬蘭將領托爾潘南（Jari Tolppanen）去年11月曾表示俄烏戰爭「從根本上改變局勢」。在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令動員預備役人員後，芬蘭於9月迎來大量俄羅斯人湧入，最終只能為此關閉邊境。