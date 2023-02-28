俄稱烏克蘭須同意赫松等4區為俄國領土 才可能談和

俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫28日在莫斯科例行記者會上表示，俄國對俄烏衝突和談保持開放態度，但他強調赫松、札波羅熱、盧甘斯克以及頓內次克4區遭俄國合併已成「既定事實」，對此莫斯科當局「絕對不會讓步」。

佩斯科夫說：「有些事實已經成為內政項目，我指的就是新領土。俄羅斯聯邦憲法存在且不容被忽視。這一點俄國絕對不會讓步。這些是重要的事實。」

佩斯科夫表示，若事態發展允許，且烏克蘭承認這4區屬於俄國、表現出「合適」態度，那俄國就願意上談判桌討論俄烏衝突終止的可能。

俄國總統普亭去年9月在上述區域舉行公投同意併入俄國後，簽署條約正式併吞這些區域，基輔當局與西方國家皆不承認公投有效。目前，俄國並未全面占領這4區。