日本新生兒跌破80萬大關

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
日本厚生勞動省宣布新生兒跌破80萬人大關。法新社
日本厚生勞動省宣布新生兒跌破80萬人大關。法新社

日本厚生勞動省2月28日宣布，2022年出生人數初估為79萬9,728人，較2021年減少5.1%，是有可供比較數字的1899年以來首度跌破80萬人大關。

中央社引述日經新聞報導，值得關注的是，全年出生人數跌破80萬人的少子化加速，比日本國立社會保障暨人口問題研究所2017年公布的推估提早11年發生。

日本出生人數已連續七年創新低，2019年時還有89.9萬人，可看出這三年來出生人數已減少10萬人。如果跟出生人數最多的1949年269.6萬人相比，2022年新生兒不到當年三成。

出生人數快速減少的主因，被認為是新冠疫情肆虐，導致結婚對數減少。2019年還有超過60萬對新人結婚，到了2022年只剩51萬9,823對。

雖然日本政府已鬆綁因應疫情的行動限制，但依舊看不到出生人數有反轉回升跡象。2022年12月出生人數較2021年同期減少6.8%，不僅連續四個月減少，連比率都持續擴大。

另一方面，人口減少的速度也加快中。日本2022年死亡人數為158萬2,033人，創下新高，也可能是受疫情影響；出生人數減掉死亡人數的人口自然減少為78萬2,305人，也創新高。

這次公布的數字包括日本境內的外國人出生人數與死亡人數，單純只計算日本人的出生人數等，預計今年6月公布。日本首相岸田文雄日前已宣示少子化對策是政府最重要課題，預計今年3月底將彙整出具體政策。

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