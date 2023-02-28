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無法溫飽卻頻見金正恩愛女「白胖臉龐」 北韓飢民敢怒不敢言

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
北韓領導人金正恩頻頻帶女兒金主愛亮相。美聯社
北韓領導人金正恩頻頻帶女兒金主愛亮相。美聯社

北韓官媒28日報導，北韓勞動黨第八屆中央委員會第七次全體會議擴大會議27日進入第二天，會議就農業發展方案進行討論。國務委員會委員長金正恩指會議目標之一是農業生產轉型以達致可持續發展。北韓要達成今年糧食生產目標，並於未來數年內實現農業生產的根本性變革，打造穩定可持續發展農業，他指出今次開會正是要商討實現這些目標所需要完成的任務、科學目標及可行性方案。

民以食為天，金正恩關心農業發展理所當然。南韓中央日報引述自由亞洲電台（RFA）27日報導，金正恩突然下達農業轉型的指示，恐怕還有其他原因。

問題出在金正恩的愛女金主愛。金正恩近日密集讓愛女曝光，白白胖胖的臉龐讓吃不飽穿不暖的北韓民眾很火大。金主愛每次露面的排場，都凸顯出金正恩政權與民間現實的脫節。

平安北道和平安南道的居民最近都目擊金主愛的現身，被動員去捧場的民眾個個臉色鐵青或面無表情。電視台主播賣力用「尊貴的」、「敬愛的」形容詞加在金主愛名字前面，只是增加民眾的反感而已。

金正恩 北韓

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