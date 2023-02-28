「護身鐵甲」剝落！南韓在野黨議員求自保 紛紛與黨魁切割

南韓國際廣播電台28日報導：南韓國會27日對共同民主黨黨代表李在明的拘捕同意案進行表決，結果顯示，共同民主黨內部出現了大量的「脫離票」（未投反對票），在黨內掀起軒然大波。

原對「壓倒性否決」感到自信的共同民主黨在表決過程中出現了大量未投反對票的所謂「脫離票」，對此，該黨領導層表示，將進一步進行周密的準備工作，以此開始收拾混亂的黨心。

共同民主黨國會代表朴洪根表示，將與黨內領導層共同探討國會表決結果的意義，共同民主黨不應因27日的投票結果而進一步產生混亂與分裂。越是這種時候，越要鞏固黨內團結。

然而，也有聲音擔憂共同民主黨黨內裂痕將進一步擴大。

執政黨國民力量黨表示，李在明代表的「鐵甲」已被戳穿，國會表決結果等同於宣告李在明的政治破產。李在明應決定包括辭去共同民主黨代表職務在內的去向問題。