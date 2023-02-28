快訊

高雄工地糾紛3人受傷送醫 1人腹部遭刺傷身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「護身鐵甲」剝落！南韓在野黨議員求自保 紛紛與黨魁切割

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
南韓主要在野黨共同民主黨黨魁李在明28日訪視首爾一間小學。（歐新社）
南韓主要在野黨共同民主黨黨魁李在明28日訪視首爾一間小學。（歐新社）

南韓國際廣播電台28日報導：南韓國會27日對共同民主黨黨代表李在明的拘捕同意案進行表決，結果顯示，共同民主黨內部出現了大量的「脫離票」（未投反對票），在黨內掀起軒然大波。

原對「壓倒性否決」感到自信的共同民主黨在表決過程中出現了大量未投反對票的所謂「脫離票」，對此，該黨領導層表示，將進一步進行周密的準備工作，以此開始收拾混亂的黨心。

共同民主黨國會代表朴洪根表示，將與黨內領導層共同探討國會表決結果的意義，共同民主黨不應因27日的投票結果而進一步產生混亂與分裂。越是這種時候，越要鞏固黨內團結。

然而，也有聲音擔憂共同民主黨黨內裂痕將進一步擴大。

執政黨國民力量黨表示，李在明代表的「鐵甲」已被戳穿，國會表決結果等同於宣告李在明的政治破產。李在明應決定包括辭去共同民主黨代表職務在內的去向問題。

李在明 南韓

延伸閱讀

陳椒華率隊參加228中樞紀念儀式 時力黨魁任內最後一次

經典賽／官方用球比韓職更滑 投手群慢熱讓總仔傷腦筋

匈牙利警告：國會可能延後表決北約入會案

不僅同框南韓女神宋慧喬　許光漢時尚周還和她「天生一對」

相關新聞

受烏俄戰爭波及 匈牙利廉航宣布：將停飛摩爾多瓦首都

俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭鄰國摩爾多瓦也局勢不穩，匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）27日宣布，將從3月14日起，停...

菲駐美大使：日、澳或加入南海聯合巡航

菲律賓計劃與美國在南海舉行聯合巡航，路透社週一（2月27日）報導，菲方正在與美方進行談判，希望將澳大利亞和日本納入巡邏成員行列，儘管此舉預料將激怒北京。 菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose M

6種有毒物質大外洩 美火車脫軌敲響安全警鐘

美國一列貨運火車2月3日在俄亥俄州東巴勒斯坦（East Palestine）鎮脫軌，釋放超過10萬加侖（近38萬公升）有毒化學物質。意外發生半個多月後，當地空氣仍能聞到化學氣味。英國衛報報導，有2500萬美國人生活在石油等危險貨物列車意外的爆炸區，專家警告，這場災難為更多致命貨運鐵路脫軌事故敲響警鐘。

北韓深陷糧食危機 金正恩罕見開會討論

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】北韓今年恐缺1百萬噸糧食，領導人金正恩27日罕見召開只討論農業的全體會議。外媒分析，這應該是金正恩2011年上任以來最嚴重的糧食短缺，但尚未達到1990年代上萬人死亡的大

祕魯、墨西哥互嗆 中南美獨裁再起

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】墨西哥總統歐布拉多居然公開嗆秘魯總統博魯阿爾特是「魁儡」？由於歐布拉多不滿同為左派的秘魯前總統卡斯提歐遭國會罷免並下獄，因此27日才出此言，秘魯政府也將駐墨西哥大使撤回，

關閉35年的前蘇聯軍火廠生產線為何偷偷復活？背後金主是美國

俄烏戰開打一年多，儘管西方國家允諾為烏克蘭供應先進武器，烏軍現有的主力武器仍是蘇聯規格的槍砲彈藥。如今在庫存快速消耗下，以美國及北約為首的西方國家，把腦筋動到東歐一些蘇聯時期的軍火工廠，挹注千百萬美元資金，重開生產線。保加利亞一個彈藥製造廠一條關閉35年的生產線，就這樣起死回生了。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦