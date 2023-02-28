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俄烏、中國紛爭未歇 G20將召開外長會議

德國之聲／ 德國之聲
G20各大經濟體的外交部長會議，將在3月1日至2日於新德里舉行。圖為25日G20在班加羅爾舉行的財長會議，財長和中央銀行行長會議結束時的新聞發布會。路透
G20各大經濟體的外交部長會議，將在3月1日至2日於新德里舉行。圖為25日G20在班加羅爾舉行的財長會議，財長和中央銀行行長會議結束時的新聞發布會。路透

20國集團（G20）各大經濟體的外交部長會議，將在3月1日至2日於新德里舉行。在俄烏戰爭美中關係緊張的陰影下，東道主印度期盼將議程重點，從俄烏戰爭轉至氣候變遷、第三世界債務等議題上。

本次新德里會議預將有共40國代表出席，除俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、中國外交部長秦剛及英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）外，部分多邊組織及受印度邀請的非G20成員國，也將到場與會。

除G20外長會議之外，參與四方安全對話（Quad）的美國、印度、澳大利亞和日本，也計劃在場外進行會談。

一位不願透露姓名的印度外交部官員表示，雖然在本週會議中，烏克蘭議題仍將是重中之重，但印度總理莫迪（Narendra Modi）希望將議程重點，轉移到氣候變遷和發展中國家的債務等問題上。

這位印度官員補充說，新德里「打算繼續為全球南方（global south）發聲，並提出與這些區域（指發展中國家）有關的議題」。

在美國國務院擔任助卿、負責經濟和商業事務的托洛伊（Ramin Toloui）預告，布林肯此次除將強調美國為解決「發展中國家的糧食和能源安全問題」所做的努力外，亦將聚焦於「俄羅斯的侵略戰爭所造成的損害」，並鼓勵他國加強呼籲俄羅斯結束戰爭。

俄烏、中美陰影籠罩

本月稍早（22日至25日）G20才在班加羅爾舉行的財長會議，當時與會國就譴責俄羅斯發動戰爭一事達成共識，且中俄兩國拒絕簽署與會財長們的總結聲明，大會最終並未發布全球經濟聯合聲明，輪值主席國印度僅在「主席總結」中，表示成員國「多強烈譴責俄烏戰爭」、但「對局勢和制裁手段有不同評估」。

去年11月的G20峰會在印尼巴釐島落幕後，當時的主席國印尼也發表了承認分歧的類似聲明。

在俄烏戰爭的議題上，新德里一直試圖採取微妙的中立路線，雖然莫迪曾告訴俄羅斯總統普亭（Vladímir Pútin）「現在不是開戰的時候」，但印度始終尋求外交解決方案、拒絕將俄烏衝突歸咎於莫斯科，並大幅增加對俄羅斯石油的採購。

印度前外交官、新德里維韋卡南達國際基金會的高階研究員瓦德瓦（Anil Wadhwa）預估，在本週的會議上，關於俄烏衝突的分歧將再次浮出水面。

他判斷，由於烏克蘭局勢變得極不穩定，「G20外長不太可能就處理烏克蘭局勢的方式和機制達成一致」。

此外，中美的緊張局勢亦是本次新德里外長會議的一大焦點。

在偵察氣球事件後，華府與北京的關係持續緊繃，雙方對於氣球性質及用途的爭論，亦使布林肯推遲了計劃中的北京之行。

27日，美國一架P-8A海神海上巡邏偵察機飛越了敏感的台灣海峽，中國為此指責美國危害台海的和平與穩定。

（綜合報導）

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G20峰會 印度 俄烏戰爭 美中關係

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