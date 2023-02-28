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菲駐美大使：日、澳或加入南海聯合巡航

德國之聲／ 德國之聲

菲律賓計劃與美國在南海舉行聯合巡航，路透社週一（2月27日）報導，菲方正在與美方進行談判，希望將澳大利亞和日本納入巡邏成員行列，儘管此舉預料將激怒北京。

菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）告訴路透社：「相關會議已經確定，我們可能會讓日本和澳大利亞加入。」他表示，日澳兩國希望加入聯合巡邏，以確保行為準則和航行自由，但目前這仍然是「一個正在討論的想法」。

此前，澳大利亞和美國已經分別與菲律賓討論了聯合巡航的問題，因為他們擔心中國在南海的強硬態度，會影響區域安全及經貿發展。

由於美國、日本和澳大利亞曾舉行三邊海軍演習，羅慕爾德茲認為，與這些國家的聯合巡航將「對菲律賓和整個地區有利」。

路透社指出，如果該聯合巡航計劃得以實現，將向中國發出一致的警戒訊息，而這也會是菲律賓首次加入中國南海的多邊海上巡邏，此舉可能會激怒聲稱此海域大部分為其領土的中國政府。

澳大利亞和日本外交部及美國和中國駐馬尼拉的大使館，至截稿前都沒有回應路透社的置評請求。

上週，澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）即表示，澳國希望擴大與菲律賓的雙邊防務關係，稱聯合巡航是「下一步」。

美國雜誌《外交家》23日也曾報導，美菲澳3國的資深國防官員透露，菲國正在與美、澳就未來在南海的聯合巡航一事進行談判。據悉，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）致電菲國防長加爾維茲，重申了華盛頓對馬尼拉的支持和承諾。

同日，中國國防部發言人譚克非回應美菲重啟南海聯合巡邏事件，稱「美方才是加劇地區緊張局勢、干擾地區和平穩定的最危險因素和最大亂源。希望地區國家看清美方維護自身霸權的真實目的，以免被美方拖入集團對抗、零和博弈的歧途。」

菲：「對抗中國的替代夥伴」

從一系列的巡航會議及與美國的重新接觸，可看出菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）亟欲調整菲國與其歷史盟友的關係，擺脫前任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）對華盛頓的敵對態度。

自去年6月小馬科斯上任以來，菲律賓已經向中國提出了77項有關南海主權的投訴。本月稍早，在第二托馬斯淺灘附近，中國海警隊將軍事級別的激光瞄準菲律賓巡邏船，造成菲籍船員短暫失明，小馬科斯隨即召見了中國大使，對中國的「侵略性」海上行動表示關切。

「華盛頓對菲律賓在其領土權利方面採取更強硬的立場感到非常高興（extremely pleased）」，羅慕爾德茲補充說：「今天美國和菲律賓之間的關係絕對處於最佳狀態。」

路透社報導，小馬科斯27日將南中國海問題描述為「世界上最複雜的地緣政治局勢」。本月初，他根據2014年《加強防務合作協議》（EDCA），允許美國在菲律賓現有5個軍事基地的基礎上，再增加4個軍事基地，允許美軍在菲律賓國土上進行聯合訓練，預先部署裝備，並建造跑道、燃料庫和軍事住房等設施，但不允許長期住駐軍。

而針對此次4國聯合巡邏，菲律賓海軍前副司令裘德·王（Rommel Jude Ong）告訴路透社，「除了美國之外，它（巡邏）讓我們有了一個對抗中國的替代夥伴。」

同時，裘德·王也強調：「無論我們喜歡與否，我們都需要校准我們與美國的活動，以確保我們不會被捲入僅存在於美國和中國之間的問題。」

中菲南海爭議

每年，約有價值3.4萬億美元的商業活動經過南海，但部分東南亞國家指責中國，稱中方部署的海岸警衛隊和海上民兵欺負了他們的漁民、擾亂補給任務和能源勘探。

對此指控，北京則堅持自己是在保護領海，且中國在南海持續部屬數百艘船，以維護其主權主張。

2016年，菲律賓贏得的一個具有裡程碑意義的南海仲裁案，日本、澳大利亞和美國是承認其主權的幾十個國家之一，該案件使得中國擴張領土的主張無效，並認定中國在南海的填海造陸「給環境造成了不可挽回的損失」，並要求中國停止在南海的活動。

北京不承認這一裁決，表示中國尊重航行自由，但反對破壞其國家主權的行動。

（綜合報導）

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